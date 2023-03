Množství krátkozrakých dětí přibývá, výrobce nabízí čočku ke zpomalení progrese

Brno - Množství krátkozrakých dětí v populaci rychle přibývá. Jelikož zhoršování této vady v dětství a dospívání je rizikem pro různá oční onemocnění v dospělosti, uvedla firma Rodenstock od začátku března na český a slovenský trh brýlovou čočku, která výrazně zpomaluje progresi krátkozrakosti (myopie). Paprsky láme, aby dopadaly tak, že oko nebude nutkáno se více a více prodlužovat, řekl v rozhovoru s ČTK na brněnském veletrhu Opta produktový manažer Libor Pivoňka. Čočky už se podle něj prodávají v jižní Evropě a zkušenosti s nimi jsou velmi dobré.

Studie provedená na evropských dětech mezi lety 2012 až 2018 prokázala, že použití této čočky prodlužování oka výrazně zpomaluje, a to až o 40 procent. "Běžná jednoohnisková čočka, kterou se krátkozrakost koriguje, funguje tak, že středový paprsek dopadá na sítnici na bod nejostřejšího vidění. Ale v periferních oblastech dopadají paprsky až za sítnici a oko se v těchto bodech snaží zaostřovat a anatomicky se tak prodlužuje. S naší čočkou docílíme toho, že ve středové oblasti dopadne paprsek na sítnici, ale v periferních oblastech dojde ke zkrácení paprsků a dopadnou před sítnici. Oko tak není nutkáno růst," vysvětlil princip fungování čočky Pivoňka.

Firma se věnuje této problematice 20 let. Krátkozrakost, tedy špatné vidění do dálky, se v populaci rozšiřuje do extrémních hodnot a předpokládá se, že v roce 2050 bude touto vadou trpět polovina světové populace. V roce 2000 to bylo 22 procent. Největší podíl krátkozrakých dětí je v Asii. "Zásadní vlivy jsou dva. Jedním je dědičnost. Když má dítě oba rodiče s touto vadou, bude jí trpět s pravděpodobností až 60 procent. Druhým vlivem je změna chování a zvýšená potřeba dívat se na krátké vzdálenosti při učení a také na digitální obrazovky. V době covidu byla tato potřeba extrémní," řekl Pivoňka.

Čočka s názvem Mycon je určena dětem nejčastěji mezi pátým a šestnáctým rokem, kdy bývá progrese vady největší, ale mohou ji používat i starší dospívající, pokud u nich progrese pokračuje. "Nabízíme brýle s touto čočkou s různými povrchovými úpravami i ztenčením a cena odpovídá cenovému portfoliu běžných brýlových čoček," řekl Pivoňka.