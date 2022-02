Mnozí žádají konec dětí v ženském krasobruslení, jednání bude v červnu

Peking - Po mimořádně vypjaté olympijské soutěži krasobruslařek jsou čím dál hlasitěji slyšet názory, že děti by na olympijských hrách v tomto sportu závodit neměly. Nedospělé dívky mohou snadněji skákat čtverné skoky, ale extrémní zátěž mnohdy ničí jejich tělo i duši. Hovoří se o zvýšení věkového limitu ze současných patnácti minimálně na sedmnáct let. Rozhodovat by se o tom mělo v červnu na kongresu Mezinárodní bruslařské unie (ISU). Výsledek je nejasný, protože zejména ruská federace je proti.

Právě v Rusku z aktuálních pravidel těží. Nyní patnáctiletou Kamilu Valijevovou trenérka Eteri Tutberidzeová už několik let připravovala na zisk zlaté medaile na této olympiádě. Během ní ale vyšel najevo krasobruslařčin pozitivní dopingový test, a i když přesto mohla závodit, skončila v slzách čtvrtá. Vyhrála jiná svěřenkyně Tutberidzeové, sedmnáctiletá Anna Ščerbakovová, před stejně starou Alexandrou Trusovovou. Obě se opírají o čtverné skoky, pro které dospělé krasobruslařky nemají dispozice.

Ruské dívenky se střídají jak na běžícím pásu, v sedmnácti letech už jsou skoro staré. "Chcete, aby tyto sportovkyně dostaly šanci, aby se pro ně krasobruslení stalo profesí, ne jednoroční záležitostí. Kdybychom měli vyšší věkový limit, myslím si, že by to podpořilo myšlenku dlouhověkosti a někdo pětadvacetiletý by nebyl na olympijských hrách šokující," řekla Mariah Bellová, která se v pětadvaceti letech stala nejstarší americkou šampionkou za bezmála století. Šestadvacáté narozeniny oslaví v sobotu Eliška Březinová, která si na ZOH třikrát vylepšila osobní rekord a konec kariéry neplánuje.

V minulosti fanoušci krasobruslení pamatují dlouhé kariéry Michelle Kwanové nebo Caroliny Kostnerové. Ruské dívenky ale posunuly technickou úroveň ženských závodů na úplně jinou úroveň, které dospělé nedokážou konkurovat. Brzy ale končívají. Patnáctiletá olympijská šampionka z Pchjongčchangu 2018 Alina Zagitovová o necelé dva roky později řekla, že čtverné skoky by pro ni byly příliš nebezpečné. Tlak mladších konkurentek Ščerbakovové a Trusovové neustála a ukončila kariéru.

Bellová by preferovala zvýšení věkové hranice až na osmnáct let. Pro posun minimálně o dva roky do olympijských her v Miláně a Cortině 2026 by byla také prezidentka norské federace Mona Adolfsenová. "Myslím si, že případ Valijevové tohle rozhodně urychlí a snad se to bude probírat také s jinými sportovními federacemi," poznamenala. Už v minulosti olympijská kauza přinesla do krasobruslení revoluční změnu. Po rozhodcovském skandálu na ZOH 2002 v Salt Lake City, který vyvrcholil udělením dvou zlatých medailí v kategorii sportovních dvojic, se úplně změnil systém hodnocení.

Zvýšení věkové hranice by mohlo znamenat, že by z ženských soutěží znovu zmizely čtverné skoky. "Možná by vývoj dospěl k tomu, že je možné se naučit čtverný skok také později, ale z celkového pohledu to není v krasobruslení to nejdůležitější. Pořád si pamatujeme (olympijskou vítězku z let 1984 a 1988) Katarinu Wittovou a není to díky náročným skokům, ale díky jejímu kompletnímu výkonu," připomněla Adolfsenová.

Úspěšné závodnice, s nimiž by se mohli fanoušci ztotožnit delší dobu, v současném krasobruslení chybějí. "Když se podíváte na Sashu Cohenovou nebo Michelle Kwanovou, tak závodily v dobách, kdy to dělaly spoustu let a lidé je mohli podporovat. Myslím si, že to poskytovalo skvělý náhled na tento sport, protože lidé mohli sledovat jejich kariéry," řekla Bellová.

Pokud zůstane aktuální věková hranice zachována, je jen málo pravděpodobné, že bychom za čtyři roky viděli Rusky z olympijského závodu v Pekingu včetně nešťastné hrdinky Valijevové. Tutberidzeová možná obrátí pozornost ke čtrnáctiletým Sofie Akatěvové a Adeliji Petrosjanové, které už skáčou čtverné skoky. A nebo má připravené další jedenáctileté a dvanáctileté dívky, které by při ZOH 2026 těsně splňovaly věkový limit.

Praktiky ruské trenérky budou vyšetřovány v souvislosti s dopingovou kauzou Valijevové a hovoří se o jejím příliš tvrdém přístupu, což ještě přiživilo necitelné chování Tutberidzeové vůči zlomené Valijevové po její volné jízdě. Americký server Slate.com přirovnal její tréninkové metody k chování Bely a Marty Karolyiových vůči mladým americkým sportovním gymnastkám. V tvrdém tréninkovém režimu tehdy dívky neměly prostor pro jakoukoliv stížnost, ani když je zneužíval lékař Larry Nassar. "Celou dobu se s Karolyiovými zacházelo jako s celebritami a hrdiny, kteří dokázali udělat z dětí šampiony. Stejně jako v případě Karolyiových je týrání ze strany Eteri Tutberidzeové veřejným tajemstvím," uvedl web.