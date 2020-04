Mnohé země mají nápor epidemie za sebou

Berlín/Madrid - Epidemie choroby covid-19 postupuje kontinenty značně nerovnoměrně, a tak zatímco některé země jako Spojené státy či Británie nyní pociťují její největší nápor, jiné už jsou z nejhoršího venku a řeší možné uvolňování karanténních opatření. V Německu se už čtvrtý den v řadě snižuje počet nově nakažených, situace se zřejmě pomalu zlepšuje i v Itálii a ve Španělsku. V Rakousku se dnes otevřely malé obchody. Naopak Rusko ohlásilo 2774 nových případů nákazy, což je další rekordní denní nárůst.

"Devadesát procent případů světové nákazy přichází z Evropy a z USA. Ještě stále nejsme na vrcholu," uvedla dnes Margaret Harrisová ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Americká Univerzita Johnse Hopkinse eviduje celosvětově bezmála dva miliony případů infekce. Téměř 122.000 nakažených zemřelo.

Ve Španělsku zemřelo už přes 18.000 nakažených lidí, z toho 567 za poslední den. Infikovaných ale přibylo jen něco málo přes tři tisícovky, což je nejnižší počet za předchozí tři týdny. V Itálii se nákaza koronavirem nově potvrdila u 2972 lidí, což je nejméně za jeden den od 13. března. Druhý den po sobě se ale zvýšil počet obětí, za posledních 24 hodin zemřelo dalších 602 lidí nakažených nemocí covid-19. Podle belgických médií je co do množství nakažených v přepočtu na milion obyvatel situace v této zemi horší než v těžce zasažené Itálii. Růst počtu infikovaných ale i tam zpomaluje.

Francie dnes zaznamenala smutný denní rekord co do počtu mrtvých, přibylo jich 762 na celkových 15.729. Podle agentury Reuters ale šestým dnem v řadě klesá počet pacientů na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích. Počet mrtvých ve Švédsku, které proslulo svým liberálním přístupem k boji s koronavirem, překročil tisícovou hranici, je jich 1033. Podle agentury AFP je tu úmrtnost výrazně vyšší než v sousedních severských zemích.

Rusko ohlásilo 2774 nových případů nákazy koronavirem, což je další rekordní denní nárůst. Za uplynulých 24 hodin dalších 22 lidí nemoci podlehlo. Celkem se nakazilo 21.102 lidí, z nichž 170 zemřelo a 1694 se uzdravilo, uvedla dnes ruská média s odvoláním na operativní štáb pro boj proti nákaze. Nejhorší zůstává situace v Moskvě.

Evropská komise už předložila členským zemím návrh na koordinované uvolňování koronavirových omezení a zveřejnit ho chce ve středu. Po kritice od některých států obávajících se tlaku na příliš rychlé rušení restrikcí přišla komise se strategií, která doporučuje postupný přechod od stavů nouze k cíleným opatřením, aniž by ovšem zmiňovala konkrétní časový harmonogram. Nejdříve by se podle komise měly otevřít vnitřní hranice mezi státy, na které by mělo navázat otevření vnějších hranic EU.

Jako jedna z prvních zemí v Evropě přikročilo k uvolňování karanténních opatření Rakousko, kde se dnes otevřely obchody do 400 metrů čtverečních prodejní plochy, z uvolněného režimu může podle agentury DPA těžit zhruba 80 procent maloobchodníků.

S "pomalým rozmrazováním" ekonomiky, ochromené opatřeními proti šíření koronaviru chce od 19. dubna začít rovněž Polsko a mluví se o něm také v Německu. Kancléřka Angela Merkelová o konkrétních plánech na uvolňování opatření bude ve středu jednat s ministerskými předsedy spolkových zemí. Slovensko podmínky pro uvolňování omezení v maloobchodu stanoví příští týden, uvedl premiér Igor Matovič. Slovenské hospodářství podle něho pracuje nyní na 70 procent svého výkonu a jeho zvyšování bude záviset zejména na situaci v dalších zemích, kam Slovensko vyváží.