Mnohé kočičí kavárny zřídily na svou podporu speciální účet

Praha - Kočičí kavárny musí vedle platů zaměstnanců a nájmu za prostory hradit rovněž mimo jiné potravu pro kočky nebo zajištění veterinární péče. Náklady se tak pohybují v řádu desetitisíců měsíčně, které pouhý prodej přes výdejní okénka nepokryje. Mnohé kavárny proto zřídily účet, na který lidé mohou zaslat peníze, a tím podnik podpořit, uvedli pro ČTK oslovení provozovatelé.

Prodej nápoje a zákusků s sebou nyní funguje například v Kavárně Kočičí v centru Prahy. Místo, kde si mohou zákazníci vychutnat kávu a dort a u toho se mazlit s kočkami, které kavárnu trvale obývají, nebo je pozorovat, funguje od roku 2014 a nyní nabízí domov 11 kočkám. Nynější tržby z alternativního prodeje jsou však podle manažerky kavárny Zuzany Chlaňové Vrbové proti běžnému fungování výrazně nižší a nepokryjí náklady provozu a související náklady spojené s péčí o zvířata. I během léta, kdy bylo standardně otevřeno, vydělala kavárna asi polovinu toho, co v létě roku 2019.

Podle manažerky Kavárny Kočičí nemohou tyto kavárny, kde se starají o své zvířecí obyvatele, postupovat jako mnohé jiné restaurační zařízení, tedy zhasnout v provozovně a odejít domů, kde lidé přečkají období krátkodobého uzavření podniku. "V kavárně musí stále běžet topení, musíme se postarat o úklid, praní pelíšku, výměnu podestýlek, a další. Samozřejmě jezdíme i k veterináři kvůli očkování a další nezbytné péči," vysvětlila. Majitelé kavárny v Praze 1 proto zřídili transparentní účet, na který mohou od 14. října přispívat zájemci o podporu kavárny a zvláště jejích kočičích obyvatel. Zatím přispělo asi 180 lidí, uvedla Chlaňová Vrbová s tím, že bez této podpory by kavárna druhé nařízené omezení provozu nepřežila.

Transparentní účet zřídila i kladenská kavárna U Kočičích tlapek. Peníze na něj putují z výtěžků online aukcí pořádaných na FB, jak uvedla na svém webu kavárna. Draží se malované kameny, ponožky či látkové tašky, mnohdy s kočičí tematikou. Vlastnoručně vyrobené nebo i zakoupené předměty darovali kavárně ke dražbě dobrovolníci.

Pražská Kočičí kavárna na Smíchově pro své zákazníky připravila vedle občerstvení s sebou i roušky za 199 korun s potiskem koček. "Všechny korunky jdou na záchranu Kočičí kavárny na Smíchově," uvedla kavárna.

Podle Chlaňové Vrbové má omezení provozu kočičích kaváren, kdy v jejich prostorách nemohou pobývat zákazníci, dopad i na psychiku koček. "Naše kočky jsou velmi kontaktní a nepřítomnost lidí, na které jsou zvyklé, je na nich velmi znát," uvedla. Zaměstnanci kavárny proto s kočkami tráví denně v kavárně několik hodin.

I z toho důvodu kočky z kočičí kavárny Pelíšek v Brně putovaly do dočasné náhradní péče nebo k novým majitelům, uvedl majitel umisťovací kočičí kavárny Michal Fojt. Kočky, původem z útulku, totiž nejsou v kavárně trvale, ale v jejích prostorách čekají na nové stálé majitele. "Protože kočky nemáme v kavárně nastálo, tak nejsou na prostředí kavárny tolik fixované, proto pro nás bylo nejlepší řešení ihned kočky dát do dočasných péčí. Z jarního zavření máme totiž vypozorováno, že kočkám chybí v kavárně společnost," vysvětlil Fojt.

Kavárny, ale i restaurace, bistra a další stravovací zařízení jsou pro veřejnost uzavřené od středy 14. října. Podle vládních opatření proti šíření nákazy mohou občerstvení prodávat mezi 06:00 a 20:00 přes výdejní okénka. Opatření by mělo zatím platit do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu. Vláda však v úterý 27. října schválila, že požádá Sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav o měsíc, tedy do 3. prosince. Poslanci by se návrhem měli zabývat v pátek.