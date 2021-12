Mnohá odběrová místa pro PCR testy v Praze se dnes zavřela okolo poledne

Praha - Zdravotníci v mnohých odběrových místech v Praze dnes okolo poledne odebrali poslední vzorky lidem, kteří chtěli před štědrovečerní večeří podstoupit preventivní PCR test na koronavirus. Odběrová místa mají přes svátky upravenou provozní dobu. Provoz tak dnes k 12:00 ukončila například odběrová místa ve Fakultní nemocnici v Motole, ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) nebo ve Fakultní nemocnici Bulovka, jak nemocnice avizovaly na svých webech. Termíny pro podstoupení testu na nákazu koronavirem před Vánocemi byly ve většině nemocnic v metropoli obsazené už od začátku týdne. Objednat se nyní lze na řadě míst nejdříve na 27. prosince.

Na odběrovém místě Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) dnes poslední zájemce pracovníci zdravotnického zařízení otestovali v 11:00 hodin. Opět se odběrové místo v Šrobárově ulici otevře na čtyři hodiny v neděli. Termíny nabízené na Štěpána byly k dnešní 13. hodině obsazené zhruba z poloviny, přitom před dvěma dny ukazoval rezervační systém nemocnice, že jsou všechny termíny plné.

Kdo potřeboval dnes absolvovat test i bez rezervace, mohl dopoledne zkusit přijít třeba i do Všeobecné fakultní nemocnice. U testovacího místa Na Bojišti ho ale čekala víc než hodina čekání ve frontě. Po 10:00 na test čekalo asi 40 lidí, kteří neměli rezervaci. Byli mezi nimi i cizinci.

Nejdříve na pondělí po vánočních svátcích se lze nyní hlásit k preventivnímu testu mimo jiné ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) a na Bulovce. Volné termíny jsou pak podle rezervačních systémů nemocnic i v dalších dnech posledního týdne tohoto roku. Až v pondělí 27. prosince jsou volné termíny také na některých odběrových místech, které v Praze zřizují soukromé laboratoře. Platí to například pro odběrové místo společnosti AeskuLab v Letňanech a na Barrandově a pro odběrové místo v Kartouzská ulici v Praze 5, kde službu nabízí EUC. Větší zájem je na odběrovém místě EUC v areálu Veleslavínského zámku. Tam se lze hlásit nejdříve na úterý.

V Motole jsou volné termíny ještě i na neděli 26. prosince, kdy budou zdravotníci největší české nemocnice vzorky zájemcům odebírat od 7:00 do 17:00. Ve stejném čase bude odběrové místo otevřené od 27. do 30. prosince. Na Silvestra bude možné k testu přijít do 12:00. Termíny pro absolvování testu po druhém svátku vánočním byly k dnešním 13:00 spíše neobsazené, vyplývá z rezervačního systému nemocnice.

Bezplatně nyní mohou podstoupit dva PCR testy měsíčně lidé s dokončeným očkováním proti covidu-19. Pět PCR testů měsíčně pojišťovna hradí lidem mladším 18 let, lidem s jednou dávkou očkování a lidem s kontraindikací k očkování.

V Praze za uplynulý týden přibylo 6515 případů nemoci covid-19, což je zhruba o pětinu méně než za předchozí týden. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.