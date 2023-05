Mnichovo Hradiště zaplnily desítky nákladních aut Liaz a Škoda

Mnichovo Hradiště (Mladoboleslavsko) - Do ulicí Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku se dnes odpoledne vydaly ve spanilých jízdách a s troubením desítky nákladních aut značky Liaz a Škoda. Směřovaly například do části Haškov, kde závod na jejich výrobu sídlil. Bývalý závod si dnes mohli lidé prohlédnout z paluby historických autobusů. Město si dnešní akcí připomíná výročí bývalého samostatného závodu na výrobu československých nákladních aut, první vznikla před 70 lety. Zároveň letos uplyne 20 let od posledního smontovaného auta. Kolem 15:00 odhadovali pořadatelé účast nejméně na 10.000 lidí. Program na hlavním náměstí potrvá do 23:00.

S nostalgií vzpomíná na léta v závodě šéfkonstruktér Libereckých automobilových závodů Vladimír Polívka. Pracoval v něm v letech 1978 až 1997, hodnotí je jako nejhezčí část života. "Na konstrukci nás bylo 40 až 50 lidí, ale celý vývoj i s Jabloncem měl kolem 300 lidí," řekl Polívka ČTK. Po odchodu z Liazu nastoupil do nedaleké automobilky Škoda. "Ta pak nasála spoustu lidí," vzpomíná. Na konec závodu ale vzpomíná se smutkem. "Jeden malý chlapec se dnes na ulici ptal tatínka, proč už se liazky nevyrábí, tak jsem šel raději pryč, každý na to má jiný názor a je to dlouhý příběh," řekl Polívka.

Součástí akce je i 7. ročník srazu majitelů nákladních vozů Škoda a LIAZ. Na čtyřech stanovištích bylo od rána k vidění víc než 110 nákladních vozů, například Škoda 706 RO, první vůz vyrobený v samostatném mnichovohradišťském závodě, nebo vůz Liaz 111.154 Dakar postavený pro závodníka Martina Macíka jako doprovodné vozidlo na Rally Dakar a dokončený 5. září 2003. Mezi stanovišti převážejí návštěvníky tři autobusové linky, z toho dvě historické. Kolem poledne v nich lidé kvůli velkému zájmu stáli. Fronta se vytvořila i v kině, kde lidé mohli zhlédnout film o historii závodu, a před jídelnou. Tři záchytná parkoviště na výjezdech z města byla kolem poledne rovněž plná. "Celý život jsem řídil náklaďáky, Liaz i Tatru, takže jsem si to nemohl nechat ujít," řekl ČTK osmašedesátiletý Josef,který na akci přijel z Teplic. Povedlo se mu koupit i model dakarského speciálu z roku 1985, který speciálně pro dnešní akci vyrobila společnost Seva. Podle pořadatelů byly před 13:00 vyprodané.

Odpolední besedě s účastníky Rally Dakar přihlížely ve slunečném počasí stovky lidí. Z pódia se o vzpomínky podělil i Pavel Záleský, který v roce 1988 jako navigátor s Jiřím Moskalou obsadili v kategorii kamionů Rally Dakar 2. místo. Na start Dakaru se jako navigátor postavil pětkrát. Zároveň pracoval téměř dvacet let na konstrukčním oddělení závodu Liaz. Za úpadkem firmy podle něj částečně stojí privatizace. "Měli jsme takové ideály, že když nebudou všude muset být stranické kádry, dostanou se tam lidi, kteří to opravdu umí, ale ono to tak vždycky nedopadlo," řekl Záleský ČTK.

Samostatný podnik Liaz v Mnichově Hradišti vznikl v roce 1953. V nejproduktivnějších letech zaměstnával kolem 2500 lidí a denně vyrobil zhruba 45 nákladních aut. Od devadesátých let se společnost kvůli ztrátě východních trhů a nástupu konkurence ze západu potýkala s problémy. V roce 2001 byl na podnik vyhlášen konkurz a opakované dražby, nepomohly ani změny majitelů a firma skončila. V listopadu 2001 koupila továrnu Liazu v Mnichově Hradišti skupina Sipox holding Slovakia. Počátkem září 2002 vstoupil Liaz Sipox do likvidace a v srpnu 2003 vyjela z bran továrny v Mnichově Hradišti poslední "liazka"