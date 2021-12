Mňága a Žďorp se na začátku roku 2022 vrátí ke streamovaným koncertům s hosty

Praha - Skupina Mňága a Žďorp se na začátku roku 2022 vrátí ke streamovaným koncertům s řadou hostů, za což si vysloužila za letošní rok nominaci na cenu Apollo. Fanouškům nabídne i možnost si s kapelou před každým záznamem koncertu on-line živě popovídat. První stream s názvem Dáreček z meziříčského Liďáku s Petrem Vášou, Tomášem Hanákem a Karlem Holasem a Františkem Černým z Čechomoru uvidí zájemci na Mall.tv 1. ledna. Následovat bude deset lednových, únorových a březnových sobotních večerů. ČTK o tom za organizátory informoval Václav Hnátek.

"Protože leden a únor příštího roku nebude přát ani klubovým, ani open air akcím, rozhodla se kapela i na základě ohlasu příznivců odvysílat loňskou on-line šňůru znovu. Ze záznamu zazní písničky na přání s Ondřejem Fenclem, skladby z desky Takže dobrý s Lukášem Pavláskem, původně prvomájové lovesongy s Jarkem Nohavicou a Jitkou Andráškovou, album Na stanici polární s Karlem Plíhalem i neopakovatelný brněnský koncert s Mirem Žbirkou," uvedl Hnátek.

On-line koncertování si kapela Mňága a Žďorp vyzkoušela loni na jaře a na podzim, kdy prostřednictvím internetové televize Mall.tv nabídla 22 streamů. Největší ohlas zaznamenal koncert na střeše hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí, který vidělo 130.000 lidí. Skupina zorganizovala i své první akustické vystoupení, které na konci roku vydala na dvojalbu Přístav Unplugged.

Večery budou věnované deskám Nic složitýho, Dutý ale free, Na stanici polární a Takže dobrý nebo písničkám na přání. "Streamy jsou prostě jiná disciplína než koncerty, ale i v nich se dá pořád zlepšovat a vymýšlet různé věci, abychom jim přidali nějakou hodnotu. Největším nezvykem je pro nás to hrobové ticho po každé písničce, ale už jsme se naučili hned si sami zatleskat a pořádně se pochválit," řekl lídr kapely Petr Fiala.

Debutové album Made in Valmez vydala kapela Mňága a Žďorp v roce 1991. Za 33 let odehrála přes 3000 koncertů a nahrála mnoho hitů, jako Hodinový hotel, Nejlíp jim bylo, Made in Valmez, I cesta může být cíl nebo Písnička pro tebe. Fanouškům také nabídla zpěvník svých skladeb z let 1987 až 2017.