Mňága a Žďorp plánuje jarní on-line koncertní šňůru s mnoha hosty

Praha - Skupina Mňága a Žďorp plánuje jarní on-line koncertní šňůru s hosty. Chce odehrát jedenáct koncertů, které bude streamovat živě. Každé vystoupení bude jiné a na každém vystoupí minimálně jeden host. Sérii koncertů kapela odstartuje 20. března v prázdném Kulturním centru Liďák ve Valašském Meziříčí. ČTK o tom za kapelu informovala Iva Marešová.

"Už loni jsme si ověřili, že i takhle můžeme zůstat s lidmi v kontaktu a udělat jim v téhle divný době radost. To je ta největší motivace. Takže jim nabídneme dvě až tři hodiny písniček a povídání každou sobotu v osm večer během jedenácti víkendů," uvedl k turné zpěvák Petr Fiala.

On-line koncertování si Mňága a Žďorp vyzkoušela už loni na jaře a na podzim, kdy fanouškům prostřednictvím internetové televize Mall.tv nabídla 22 streamů. Největší ohlas zaznamenal koncert na střeše hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí, který vidělo 130.000 lidí. Oblíbená skupina zorganizovala i své první akustické vystoupení, které na konci roku vydala na dvojalbu Přístav Unplugged.

Na prvním jarním koncertu 20. března ve Valašském Meziříčí spolu s Mňágou a Žďorp vystoupí i František Černý a Karel Holas z Čechomoru, Roman Holý, Petr Váša a Tomáš Hanák. "Bude to takový malý 'fesťáček' na úvod. Určitě zazní Strom kýve pahýly a další kousky z repertoáru našich hostů," sdělil Fiala. Takzvané Spešl koncerty se uskuteční ještě dva - 24. dubna na střeše hotelu Thermal v Karlových Varech s Mirem Žbirkou a 22. května na statku v Hradci nad Svitavou s Vypsanou fixou.

Mezi dalšími hosty budou písničkáři Jaromír Nohavica a Karel Plíhal, stand-up komik Lukáš Pavlásek, režisér Petr Zelenka nebo producent posledních dvou studiových alb kapely Milan Cimfe. "Na hosty se moc těším, protože jsou to všichni šikovní a talentovaní kluci a holky. S každým si něco zahrajeme a pokecáme. Každý koncert bude úplně jiný," podotkl Fiala.

Fanoušci se můžou těšit na večery věnované deskám Nic složitýho, Dutý ale free, Na stanici polární a Takže dobrý nebo písničkám na přání. "Streamy jsou prostě jiná disciplína než koncerty, ale i v nich se dá pořád zlepšovat a vymýšlet různé věci, abychom jim přidali nějakou hodnotu. Největším nezvykem je pro nás to hrobové ticho po každé písničce, ale už jsme se naučili hned si sami zatleskat a pořádně se pochválit," konstatoval Fiala. "Loni lidé přispívali dobrovolným vstupným a spousta z nich tak učinila, za což jsme jim velmi vděční. Letos jsme si řekli, že když můžou zaplatit tihle loajální příznivci, tak se to budou muset naučit i ostatní. První čtvrthodinu dáme zadarmo a pak se bude moct každý rozhodnout, jestli se bude dívat dál, nebo ne. Je to samozřejmě zajímavá zkouška a uvidíme, jak k tomu lidi přistoupí," dodal.

Debutové album Made in Valmez vydala Mňága a Žďorp v roce 1991. Za 33 let odehrála přes 3000 koncertů a nahrála mnoho hitů, jako Hodinový hotel, Nejlíp jim bylo, Made in Valmez, I cesta může být cíl nebo Písnička pro tebe. Fanouškům také nabídla kompletní zpěvník svých skladeb z let 1987 až 2017.