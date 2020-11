Mňága a Žďorp dnes vydala akustické dvojalbum, pokřtí ho v sobotu

Praha - Nahrávání akustického dvojalba s názvem Přístav Unplugged, které dnes vydala skupina Mňága a Žďorp, se její lídr a zpěvák Petr Fiala obával. Domníval se, že skupina nezachová živelnou energii, kterou je známá ze svých vystoupení. "Ale v rámci streamování nám nezbylo nic jiného než to udělat. A jak už to bývá, nakonec jsem zjistil, že se mi nahrávka strašně líbí a že se konečně taky na koncertě slyším," řekl Fiala v rozhovoru s ČTK.

Přístav Unplugged je záznamem vystoupení nahraného v květnu během nouzového stavu v hospodě Přístav ve Valašském Meziříčí. Přesto je mezi písněmi slyšet publikum. "To jsou technici a pár lidí z rodiny, kteří se tam za dodržení všech opatření přimotali," vysvětlil Fiala. "Koncert není vůbec stříhaný, jenom jsme zkrátili některé zbytečné kecy mezi písničkami," dodal.

Akustického dvojalbum Přístav Unplugged kapela pokřtí na koncertě 21. listopadu v prázdném Kulturním centru Liďák ve Valašském Meziříčí. Zájemci ho mohou zhlédnou na streamu zpoplatněným dobrovolným vstupným.

Přístav Unplugged obsahuje 21 písniček a nabízí průřez historií kapely od první desky Made in Valmez až po tu poslední Třecí plochy. Jsou na něm známé písně jako Nejlíp jim bylo, Made in Valmez nebo I cesta může být cíl, tak i málo hrané skladby. "Promíchali jsme méně známé písničky s těmi hitovkami, kterých je na živé desce ale podstatně méně. Třeba Den, kdy v Brně hrála ABBA nebo Nic složitýho už normálně v záplavě jiných kousků nehrajeme," sdělil Fiala.

Mňága a Žďorp peníze na natáčení desky opět získala pomocí sbírkového serveru. Požadovaných 300.000 korun kapela vybrala během dvou dnů. Nakonec jí fanoušci poslali rekordních 881.107 korun. Na předchozí album Třecí plochy jí fanoušci jí poslali 630.000 korun. V případě alba Made in China vydaného v roce 2014, které bylo natočeno v Pekingu, přispěli příznivci částkou přes půl milionu korun. O tři roky později bylo cílem získat na předchozí album s názvem Třínohý pes 400.000 korun, fanoušci přispěli skoro dvojnásobkem a sešlo se přes 777.000 korun.

"Je to báječný způsob, jak může kapela našeho typu existovat. Lidé pošlou dopředu peníze a my za ně uděláme desku. Funguje to dobře, máme tvrdé jádro, které nás podpoří vždy. Mimo jiné je to záležitost důvěry. Čtvrtinu vybraných peněz tvoří kontaktní odměny, fanoušci za svůj příspěvek dostanou dárky, mohou s námi vyrazit do zákulisí koncertní šňůry nebo do studia na natáčení desky. Ten kontakt s fanoušky je k nezaplacení," konstatoval Fiala.

Debutové album Made in Valmez vydala Mňága a Žďorp v roce 1991. Za 33 let odehrála přes 3000 koncertů a nahrála mnoho hitů, jako Hodinový hotel, Nejlíp jim bylo, Made in Valmez, I cesta může být cíl nebo Písnička pro tebe. Fanouškům také nabídla kompletní zpěvník svých skladeb z let 1987 až 2017.

Mňága a Žďorp během jara odehrála sérii jedenácti on-line koncertů a každý byl jiný. Vedle unplugged vystoupení zaznamenal největší ohlas koncert na střeše valašskomeziříčského hotelu Apollo, který zhlédlo 130.000 lidí.