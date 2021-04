Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zveřejnilo výzvu k programu podpory pro velké cestovní kanceláře (CK). Žádosti bude přijímat od čtvrtka do 7. května, na pomoc je připraveno 75 milionů korun. Podpora je určená CK, které odvedly příspěvek do garančního fondu CK odpovídající ročním plánovaným tržbám za loňský rok minimálně 500 milionů korun. Vyplývá to z výzvy vyvěšené na webu MMR.

Podpora je určená pro osm největších CK, které podle MMR tvoří až 80 procent trhu zájezdů v České republice. Vztahuje se na období od 20. února loňského roku do letošního 4. ledna. Dotace budou moci CK použít na pokrytí provozních nákladů vzniklých od loňského 11. října do letošního do 4. ledna a uspokojení nároků zákazníků ze smluv o zájezdu s termínem zahájení od 20. února do 31. prosince loňského roku, které se nemohly konat z důvodu pandemie koronaviru.

O pomoc mohou žádat jen CK, které nejsou v konkurzu, úpadku ani v likvidaci a není vůči nim zahájeno insolvenční či úpadkové řízení. Další podmínkou je zajištění ke dni podání žádosti proti úpadku. Pojištění se z velkých CK letos zatím nepodařilo získat CK Firo-tour, dočasně tak v prodeji zájezdů pokračuje jako cestovní agentura.

Na program COVID cestovní kanceláře II se vztahuje tzv. dočasný rámec Evropské komise. Podle něj může žadatel z veřejné podpory získat maximálně 1,8 mil. eur (asi 47 mil. Kč).

Dotační titul navazuje na COVID podpora cestovního ruchu, kde byl příjem žádostí otevřen od 11. listopadu do 29. ledna. CK, agentury a průvodci v programu podali 1867 žádostí o podporu za 456 milionů korun. MMR k 29. březnu schválilo 1421 žádostí v objemu 387 milionů, z nich na účty podnikatelů vyplatilo k výše uvedenému datu asi 356 milionů korun.

MMR k 31. březnu evidovalo 650 aktivních CK. Činnost k tomuto datu od začátku roku podle resortu přerušilo 46 kanceláří, šest bylo zrušeno a tři vyhlásily úpadek. Na začátku loňského roku v ČR fungovalo 856 CK.