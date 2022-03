MMR: Zákon o cestovním ruchu by mohla Sněmovna schválit do konce r. 2024

Praha - Zákon o cestovním ruchu by vláda mohla podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) předložit poslancům do závěru příštího roku. Sněmovna by ho mohla schválit do konce roku 2024, začít platit by mohl o dva roky později. V diskusi pořádané Českou unií cestovního ruchu (ČUCR) v rámci veletrhu Holiday World & Region World to dnes řekl poradce ministra pro místní rozvoj pro cestovní ruch Martin Jiránek. Dodal, že odvětví turismu je třeba řídit, bez jasného systému to není možné. Proto MMR považuje přijetí zákona o cestovním ruchu za nezbytné.

MMR má podle Jiránka nyní zhruba rok, aby veškeré záležitosti kolem legislativy o cestovním ruchu vyjednalo a připravilo základní návrh zákona. "Bude obsahovat logiku toho, co vlastně chceme," řekl. Vše musí být vyjednáno s ministerstvy, oblastními organizacemi destinačního managementu, s krajskými centrálami, státní agenturou CzechTourism a dalšími subjekty.

Jiránek počítá, že po přijetí zákona Sněmovnou bude třeba určitý čas na schválení v Senátu, poté je nutný podpis prezidenta. Současně s novým zákonem bude podle něj nutné provést mnoho úprav u podnikatelů a organizací začleněných v cestovním ruchu, například změny právní struktury.

"Když se teď nedomluvíme, zákon nemusí existovat třeba dalších osm let," upozornil Jiránek. Důležitá bude podle něj bude komunikace s ministerstvem financí, které by turismus mělo začít vnímat jako odvětví, které může přinášet značné prostředky do veřejných rozpočtů. K tomu potřebuje mít data z oboru a znát jeho potenciál.

Právě čísla jsou podle Jiránka podstatná pro efektivní řízení turismu, MMR chce proto dlouhodobě řešit a rozvíjet sběr dat. S tím pomáhá agentura CzechTourism. Studuje a překládá také obdobný zákon, který platí v Rakousku. Inspiruje se i ve Švýcarku či Německu, uvedl ředitel odboru zahraničních zastoupení a marketingu agentury CzechTourism František Reismüller.

Člen výkonného výboru ČUCR Kamil Schaumann dodal, že u zákona o cestovním ruchu je důležitá komplexita. Na základě zákonné normy by odvětví mohlo být stavěno na stejnou úroveň jako třeba průmysl. Schaumann by uvítal, pokud by turismus měl v budoucnu i vlastní ministerstvo.

Vláda se v programovém prohlášení zavázala, že do konce příštího roku zákon o cestovním ruchu představí.

Tržby v turismu v roce 2019 dosáhly 300 miliard korun, předloni kvůli propadu v důsledku pandemie koronaviru činily zhruba 161 miliard korun. Dřívější analýza dopadů koronavirové krize zpracovaná společností Economic Impact vzhledem k trvajícím restrikcím předpokládá za uplynulý rok podobné výsledky jako v roce 2020.