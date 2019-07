MMR žádá komisi o delší lhůtu na odpověď na audit o Babišovi

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj požádá Evropskou komisi, aby prodloužila lhůtu na vypracování odpovědi na návrh auditní zprávy o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) při čerpání peněz z evropských fondů. Informovala o tom dnes Česká televize. Evropská komise stanovila lhůtu na třicet dní.

Návrh auditní zprávy v angličtině dorazil do Česka na konci května, minulý týden dostalo ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí oficiální český překlad. Tím také začala běžet lhůta pro vypracování odpovědi. Obvykle unijní úřady dávají na odpověď dva měsíce, mají ale právo lhůtu zkrátit na minimálně 30 dnů, což učinily i v případě Česka.

Podle návrhu auditní zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš v minulosti odmítl, že by hrozilo vracení peněz.