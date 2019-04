Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chystá nastavení pravidel vzniku a podpory družstevního bydlení. Ministryně Klára Dostálová (za ANO) by stejně jako u sociálních bytů chtěla upřednostnit dotační program s vládním nařízením před zákonem. Míní, že připravovat teď zákon o dostupném bydlení by bylo zbytečné. Případnou poslaneckou normu by ale podpořila a její resort by se na sepsání podílel. Dostálová to řekla v rozhovoru s ČTK.

"Pro mě dělat zákon o sociálním a dostupném bydlení, když ty samé parametry jsou promítnuty v programu Výstavba, je zbytečné. Jediný rozdíl je v tom, že města a obce nemají povinnost (sociální a dostupné byty mít). Jakmile se ukáže, že program nevyužívají a brání sociálnímu bydlení, je to signál okamžitě věci oprášit a zakomponovat do zákona," řekla Dostálová. Podle ní by se neměly zákony dělat kvůli tomu, aby se "odfajfkovaly" v seznamu.

Zákon o sociálním bydlení slíbila Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení. Od záměru ale ustoupila a rozhodla se pro dotační program Výstavba. Později začali vládní politici mluvit o zákonu o dostupném bydlení. Se zákonem o sociálním bydlení počítala už vláda ČSSD, ANO a lidovců premiéra Bohumila Sobotky. Norma měla původně platit od roku 2017. Tehdejší koalice se na ní shodnout nedokázala.

Po zákonu volá Platforma pro sociální bydlení, která zastřešuje organizace na pomoc potřebným a experty na sociální problematiku. Podle platformy se bytová nouze v Česku bez normy, která by stanovila povinnosti státu a obcí, nevyřeší. S tím souhlasí někteří zákonodárci z opozice i koalice. Poslankyně vládní ČSSD Kateřina Valachová tento týden řekla, že je nutné návrh zákona připravit a mít ho ve Sněmovně nejpozději do konce roku, aby se stihl v tomto volebním přijmout.

Dostálová řekla, že s poslanci o přípravě poslanecké normy debatuje a je připravena ji podpořit, její úřad by se na přípravě podílel. Sama by před zákonem ale upřednostnila soubor dotačních programů pro různé formy bydlení a dílčí legislativní úpravy. "Pro mě je důležitá rychlost, ne vedení procesu. Je možné, že budu mít x dotačních programů, které povedou ke zrychlení bytové výstavby - a ve finále to někdo v příštím volebním období zakomponuje pod jednu společnou střechu (zákona)," uvedla.

Na nedávném jednání grémia k sociálnímu bydlení řekla, že by normu o dostupném bydlení její úřad předložil na začátku roku 2021, tedy jen několik měsíců před podzimními sněmovními volbami. Podle Dostálové se i tak dá ale zákon do konce volebního období stihnout, pokud na něm bude v koalici shoda. "Můžeme přijímat zákony až do října," podotkla ministryně.

Soustředit se chce nyní hlavně na družstevní bydlení. označila ho za jeden z pilířů k rozhýbání bytové politiky. "Družstevní bydlení je pro středně příjmové skupiny. Ony si ve formě nájmu budou své bydlení splácet, je to i motivace pro ně. Udusili jsme družstevní bydlení, není to úplně správně. Mělo by se oživovat," řekla ministryně.

Podle ní se do konce května povedou jednání o možnostech úpravy vzniku a podpory družstevních bytů a sociálních či neziskových družstev. Za nejrychlejší řešení by šéfka resortu považovala znovu dotační program bez přípravy zákona. "Je otázka, jestli to půjde. Jsou tu jiné parametry veřejné podpory, je to velice složitá problematika. Pokud právníci řeknou, že družstevní bydlení už dotačním titulem vyřešit nejde a musí to přebít zákon, začneme chystat okamžitě zákon," uvedla Dostálová.

Pokud by se stejně jako u sociálního a dostupného bydlení dalo využít jen vládní nařízení k úpravě dotací, chtěla by dotační program spustit příští rok. Pokud by byla nutná norma, ráda by měla návrh paragrafů co nejdříve. "Družstevní bydlení bychom rádi prosadili za současné vlády," dodala ministryně.

Česko se v posledních letech potýká s nedostatkem bytů a prudkým růstem jejich cen. Hlavním důvodem je pomalé tempo povolování bytové výstavby.