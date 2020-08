MMR slíbilo udělat ke stavebnímu zákonu pozměňovací návrh

Praha - Vláda chce u nového stavebního zákona skončit s akademickou debatou a jako klíčovou normu ho dnes poslat do Sněmovny. Novinářům to při příchodu na zasedání do pražské Strakovy akademie řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je podle něj připraveno další připomínky vypořádat tak, že při projednávání předpisu poslanci připraví komplexní pozměňovací návrh. Opozice dnes vybídla premiéra Andreje Babiše (ANO), aby normu z jednání kabinetu stáhl. Považuje ji za nepřipravenou a nekoncepční.

Hamáček uvedl, že MMR z jeho pohledu celou řadu připomínek k očekávanému předpisu vypořádalo. "Stálé zůstává přes 300 rozporů, ale stavební zákon je klíčová norma a dohodli jsme se, že to nechceme déle zdržovat," řekl. Předpis podle něj "jde správným směrem". "Nemá cenu trávit další měsíce akademickou debatou, pojďme to poslat dál a v případě zákonodárného procesu se ten zákon dá ještě upravit," dodal.

MMR je podle Hamáčka připravené úpravy zapracovat prostřednictvím komplexního pozměňovacího návrhu. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) řekl, že se jedná o jeden z nejnáročnějších zákonů posledních let. "Určitě se na výborech a na plénu Sněmovny budou ještě možná některé věci měnit, ale musí se něco vykopnout," řekl. Zda kabinet do voleb stihne prosadit, bude podle Havlíčka záležet na vůli Parlamentu.

Vláda si od přijetí zákona slibuje u větších projektů zkrácení průměrné délky povolování z 5,4 roku na jeden rok. ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN dnes společně vybídli vládu, aby vrátila předpis ministerstvu k přepracování. Podle opozice návrh stavební řízení nezjednoduší.

Podle analytiků, které ČTK oslovila, nový stavební zákon sice není ideální, ale řízení urychlí. Velký přínos je podle nich v digitalizaci, důležitá bude odbornost úředníků na stavebních úřadech i jejich dostatečná kapacita. Podle některých budou mít někteří účastníci řízení stále až příliš silné slovo. Řada zásadních připomínek podle analytiků navíc dosud nebyla vypořádána.