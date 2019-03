Praha - Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) zmínila v hodnotícím dopise, který zaslala premiérovi Andreji Babišovi (ANO), mezi úspěchy resortu mimo jiné zrychlení čerpání evropských dotací nebo zvýhodněné půjčky pro mladé. Vyplývá to z podkladů, které ČTK poskytla mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Veronika Vároši. Analytici jsou ke krokům ministerstva kritičtější.

"Ministerstvo pro místní rozvoj za loňský rok jedničku dostat nemůže. Přes zrychlení čerpání dotací z fondů EU ve druhé polovině roku vykazovalo Česko nadále v rámci EU podprůměrný výsledek čerpání. Pozitivem jistě je, že žádné prostředky "nepropadly", avšak to je jen slabá útěcha," uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

MMR uvedlo, že lidem pomáhá mimo jiné tím, že mladým lidem poskytuje zvýhodněné půjčky na vlastní bydlení. Pro letošní rok zajistilo na tento účel jednu miliardu korun. Předseda představenstva finančně-poradenské společnosti Chytrý Honza Jiří Paták označil za chvályhodné, že ministerstvo bytovou problematiku, zejména pak pro mladé lidi, řeší. Většina kroků je však podle něj stále v oblasti teorie a kroky již uvedené do praxe mají jen minimální dopad.

"Zvýhodněné půjčky pro mladé považuji za fíkový list, který měl zakrýt fakt, že stát není schopen pro řešení dostupného bydlení reálně nic jiného v krátké době udělat. Miliarda korun tvoří jen zlomek úvěrů na bydlení. Výrazně větší efekt by pro mladé by mělo snížení daně z převodu, kterou aktuálně platí kupující, případně uvolnění přehnaně přísných podmínek pro poskytování hypoték ze strany ČNB formou nové legislativy," dodal Paták.

MMR dále zmínilo také plánované zavedení fikce souhlasu, které má ulehčit život stavebníkům a zrychlit zajištění stavebního povolení. "Už nechceme, aby lidé čekali déle, než musí. Fikce souhlasu, kterou chceme zavést, znamená, že pokud se kterýkoli z dotčených orgánů k žádosti nevysloví do 30, maximálně 60 dnů, automaticky platí, že souhlasí," uvedlo.

Podle Kovandy tento krok na první pohled působí jako sympatická snaha o zrychlení stavebního řízení. "Ovšem až praxe ukáže, do jaké míry je její zavedení přínosné. Hrozí totiž rozsáhlé negativní nezamýšlené důsledky. Odpovědný úředník zkrátka pouhou nečinností může de facto vyslovit souhlas, což zvyšuje jeho korupční potenciál," dodal.

Premiér Andrej Babiš vyzval ministry, které do vlády nominovalo hnutí ANO, aby mu do konce února předložili popis své dosavadní činnosti. Měli ho informovat i o svých plánech do budoucna z hlediska legislativy či toho, na čem ušetří. Minulý týden premiér uvedl, že materiály, které dostane, nevyužije k případným úvahám o obměně vlády.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček uvedl, že po ministrech nominovaných do vlády sociální demokracií podobné shrnutí činnosti vyžadovat nebude. S ministry se o jejich práci baví průběžně.