MMR: Pražský magistrát může být podjatý v rozhodování o okruhu

Praha - Pražský magistrát může být podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) podjatý při rozhodování o podaných odvoláních proti územnímu rozhodnutí ke stavbě úseku Pražského okruhu mezi D1 a Běchovicemi. Ministerstvo tak vyhovělo podané námitce tzv. systémové podjatosti a rozhodlo, že magistrát o odvoláních rozhodovat nemá. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného na úřední desce Prahy. Magistrát může proti rozhodnutí podat do 15 dnů rozklad, zatím není jasné, jestli tak učiní.

Podle rozhodnutí ministerstva mohou být zaměstnanci magistrátu zaujatí, jelikož vedení města podepsalo se státem memorandum o spolupráci při stavbě významných pražských dopravních staveb včetně okruhu.

"Přestože memorandum není právně závazné, vyplývá z něj zcela zřejmá podpora hlavního města Prahy, jehož orgán - magistrát - rozhoduje, resp. má rozhodovat v daném případě o odvoláních proti rozhodnutí stavebního úřadu," píše se v dokumentu.

Mluvčí Prahy Tadeáš Provazník ČTK sdělil, že magistrát nyní zvažuje další kroky. "S rozhodnutím o námitkách podjatosti a odůvodněním MMR se v tuto chvíli seznamujeme a v následujících dnech budeme zvažovat další kroky. K věci se blíže vyjadřovat nebudeme," uvedl. Námitku podle rozhodnutí podal spolek Nad Drahaňským údolím, obec Přezletice a řada jednotlivců. V případě platnosti rozhodnutí MMR by o odvoláních musela rozhodnout jiná instituce.

Územní rozhodnutí ke stavbě dvanáctikilometrové části Pražského okruhu na jihovýchodě Prahy vydal o prázdninách stavební úřad v Uhříněvsi, který je pro stavbu místně příslušný. Odvolacím orgánem pro odvolání, kterých dorazilo 49, je pražský magistrát. Proti rozhodnutí se podle informací úřadu Prahy 22 odvolaly například pražské městské části Dolní Chabry a Horní Počernice, obce Veleň a Přezletice z okresu Praha-východ nebo spolky Chvalská, Za lepší Chabry, Nad Drahaňským údolím a Sdružení pro místní záležitosti.

Silnice mezi sjezdem z D1 u Modletic a sjezdem z D11 u Běchovic má zahrnovat čtyři mimoúrovňové křižovatky a dva tunely. Podle dřívějších informací by stavba mohla začít příští rok a do provozu by mohla být uvedena v roce 2025. Předpokládaná cena je téměř 9,4 miliardy korun bez DPH. Vnější okruh kolem Prahy je součástí dálniční sítě, takže jeho investorem je státní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Město mu pomáhá s výkupem pozemků.

Vnější Pražský okruh by měl po dokončení měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je zatím zhruba polovina. V současnosti na okruhu chybí kromě úseku od D1 do Běchovic také celá severní část z Ruzyně přes Suchdol, Březiněves až k Černému Mostu. Dokončeny nejsou ani radiály, tedy silnice, které mají vnější Pražský okruh propojit s vnitřním městským okruhem.