MMR: Objem hypoték loni klesl o 35 miliard na 176 mld. Kč

Praha - České banky poskytly v roce 2019 lidem 75.500 hypotečních úvěrů za 175,6 miliardy Kč. Proti předchozímu roku to bylo o 21.700 hypoték a 35 miliard korun méně. Vyplývá to z dat zveřejněných na stránkách ministerstva pro místní rozvoj. Hypoteční trh se podle expertů loni vyrovnával s přísnější regulací České národní banky a zaznamenal nejhorší výsledky za pět let.

Podle limitů platných od října 2018 by dluh žadatele o hypotéku neměl překročit devítinásobek ročního čistého příjmu a na splátku dluhu by měl vynakládat maximálně 45 procent měsíčního čistého příjmu. Zároveň platí doporučení, aby banky neposkytovaly hypotéky nad 90 procent ukazatele LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) a omezily i hypotéky nad 80 procent.

Rok 2019 tak byl podle ČNB silně ovlivněný tzv. efektem předzásobení v roce předchozím. V období po ohlášení nových příjmových limitů platných od října 2018 totiž skokově vzrostl objem nově uzavřených hypotečních smluv. O to méně se jich pak podle centrální banky zákonitě poskytlo v období následujícím, tedy v první polovině roku 2019. Ve druhé polovině loňského roku se objemy skutečně nových hypotečních úvěrů postupně dostávaly na běžné úrovně předchozích let.

Přestože byl rozjezd hypotečního trhu na začátku loňského roku pomalejší kvůli předzásobení z předchozího roku, od září se objem poskytnutých hypoték vrátil nad 15 miliard korun, tedy na dříve běžné úrovně, souhlasil specialista poradenské firmy Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora. Banky se tak podle Sýkory zřejmě budou muset smířit s tím, že hypoteční žně již skončily a trh se vrací do normálu.