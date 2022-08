MMR: ČR se v žebříčku čerpání z EU fondů dostala na čtvrté místo, dosud nejvýše

Praha - Česká republika v posledních měsících rychle stoupá v žebříčku čerpání evropských fondů, ke konci července se mezi členskými zeměmi dostala na čtvrté místo. Je to dosud nejvyšší dosažená pozice. Evropská komise na uskutečnění projektů do ČR poslala 81 procent vyčleněných peněz pro období 2014 až 2020, konkrétně 535 miliard korun. Ke konci června byla ČR v žebříčku sedmá z unijní sedmadvacítky. Vyplývá to z dnes zveřejněných informací ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

Na hodnotu 80 a více procent se dostalo zatím jen pět států. V čerpání fondů byly podle nich ke konci července úspěšnější než ČR Irsko, Lucembursko a Finsko. Těsně za ČR se umístilo Portugalsko, které dostalo proplaceno 80,8 procenta vyčleněných financí. Polsko se dostalo na 79,8 procenta.

Hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň už dříve ČTK řekl, že za postup ČR v žebříčku Evropské komise může jedině uvolnění pravidel čerpání po vypuknutí pandemie koronaviru. Díky změně bylo podle něj možné pod evropské fondy zahrnout mnohem více projektů a získat na ně i více financí.

Do konce července se z přijatých peněz podařilo podle MMR uskutečnit přes 150.000 projektů. Nejvíce peněz vůči celkově vyčleněným financím získali žadatelé v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. "Díky podpoře z evropských fondů tak můžeme rozšiřovat infrastrukturu, zlepšovat životní prostředí, podpořit inovace i modernizace v našich městech a obcích, včetně škol, nemocnic a kulturních památek," řekl dnes ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Doplnil, že finance získaly i projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti budov či podporu podnikání.

Příjmy ČR z evropských fondů podle MMR přesáhly její odvody o 65,3 miliardy korun. "Po přičtení zálohy z českého Národního plánu obnovy ve výši 23,5 miliardy korun tak za loňský rok je Česká republika čistým příjemcem 88,8 miliardy korun," uvedl úřad.

Na rozvoj regionů v programovém období let 2021 až 2027 bude ČR čerpat 550 miliard korun. Bartoš na podzim očekává schválení návrhu ČR a dalších členských zemí na úpravu evropské legislativy, která má vzhledem k současným krizím zajistit snadné a pružnější dočerpání všech financí.