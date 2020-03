MMR chce zvýšit výdaje fondu bydlení na rok 2020 o 1,1 mld. Kč

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) navrhuje zvýšit výdaje Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na letošní rok o 1,1 miliardy korun na 4,12 miliardy. Jde o peníze, které ve fondu zůstaly z loňského roku. Příjmy mají zůstat 1,24 miliardy korun. Vyplývá to z návrhu, který má ČTK k dispozici. Návrh podléhá schválení vlády.

"Předloženým návrhem změny rozpočtu pro rok 2020 žádá fond o navýšení výdajového limitu v oblasti programových výdajů o 1,1 miliardy korun, které bude plně kryto volnými zdroji fondu bez nároku na státní rozpočet," uvádí se v návrhu.

Návrh počítá s tím, že dodatečné peníze budou použity pro program Výstavba pro obce, který vláda schválila v loňském roce. Jde o to, že na stavbu sociálních bytů poskytne stát obcím stoprocentní dotaci. Jde však maximálně o pětinu bytů v konkrétním domě. Na zbytek bytů si může obec vzít buď zvýhodněný úvěr z fondu bydlení, nebo klasický komerční úvěr. Předmět dotace by se měl rozšířit o nástavby, přístavby a rekonstrukce. Obce musí zajistit, že při poskytnutí stoprocentní dotace bude byty pro sociální účely udržovat nejméně 20 let.

Na pořízení sociálních bytů má jít z dodatečných peněz 650 milionů korun, dalších 350 milionů korun je určeno pro úvěrovou část programu na pořízení dostupných bytů. Zbylých 100 milionů korun má být vynaloženo na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.

Státní fond rozvoje bydlení shromažďuje peníze určené na podporu bydlení. Hospodaří s vlastními penězi a rozděluje i příspěvky z příslušných fondů Evropské unie. Jeho cílem je podporovat soukromé a obecní investice do výstavby, oprav a modernizace bytů.

Letos by se měl fond přejmenovat na Státní fond podpory investic a rozšířit svou působnost například o udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů a o cestovní ruch. Novelu v polovině března podepsal prezident Miloš Zeman. Předloha bude účinná od třetího měsíce potom, co vyjde ve sbírce.

Přejmenování fondu a výdaje s tím spojené vyjdou podle ministerstva asi na 880.000 korun. Náklady zahrnují například výměnu formulářů, razítek, platebních příkazů nebo úpravu webových stránek.