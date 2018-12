Brno - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) by mohlo dát na příští ročník motocyklové Velké ceny v Brně až 60 milionů korun. Novinářům to řekl bývalý primátor Brna a místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál. ČTK to potvrdil Vilém Frček z odboru komunikace ministerstva. Podle něj MMR jedná o částce s ministerstvem financí.

Spolek kraje a města, který závod světového šampionátu v Brně pořádá, zatím jedná o pokrytí ztráty 31 milionů za letošní ročník. Skoro pět milionů na ni dá město, přes devět milionů by měl dát kraj. Zbylých více než 17 milionů chce spolek od ministerstva školství, které ale další peníze na Grand Prix nechce poskytnout.

Spolek řeší kromě uhrazení letošní ztráty také to, jak se stát bude podílet na dalších ročnících závodů. Vokřál řekl, že dokud byl primátorem, bylo jeho iniciativou přenést položku podpory závodů z ministerstva školství pod jiné ministerstvo, například pro místní rozvoj. "Poslední informace z úrovně parlamentu jsou takové, že by tam mohlo být rezervováno cirka 60 milionů korun," uvedl Vokřál.

MMR o podpoře jedná s ministerstvem financí, řekl Frček. "Částka by měla být zhruba 60 procent na zalistovací poplatky, maximálně však 60 milionů korun. O zbytek nákladů se musí podělit město, kraj a založený spolek," uvedl Frček.

Podle něj MMR předloží na začátku roku vládě materiál s výčtem nejprestižnějších akcí, které mají velký společenský, sportovní a kulturní přínos pro republiku. "Předpokládáme, že Grand Prix bude mezi těmito nadregionálními akcemi a stát by se měl zasadit o to, aby se v ČR nadále konaly," dodal Frček.

Podle Vokřála musí pravidelnou podporu zvýšit i město a kraj. Proto na dnešním zastupitelstvu města navrhl zvýšení podpory z deseti milionů na 15. Zastupitelstvo to ale nepřijalo. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) uvedla, že by navýšení příspěvku řešila později, až se vyřeší financování ze strany státu. O možné podpoře z ministerstva pro místní rozvoj na zastupitelstvu nevěděla.

Náklady na letošní Velkou cenu byly 170 milionů korun. Kraj dal 20 milionů jako každý rok, město deset milionů a ministerstvo školství poskytlo 39 milionů, přestože pořadatelský spolek žádal 100 milionů. Ze vstupného se vybralo 70 milionů. Ztráta tak byla přes 31 milionů.

Na ztrátu dnes Brno dalo 4,7 milionu a kraj ve čtvrtek na zastupitelstvu projedná, že dá přes devět milionů. Zbytek chce spolek po ministerstvu školství, které ale řeklo, že dotace na letošní rok už byly uzavřené. Vaňková už v minulosti uvedla, že v nejhorším případě budou muset ztrátu pokrýt rozpočty města a kraje.

Velké ceně hrozil v minulosti zánik, protože ji soukromý subjekt už nechtěl pořádat pro její ztrátovost. Proto kraj a město založily spolek, který srpnové závody převzal a letos je pořádal už potřetí. S promotérskou společností Dorna je domluvený na dalších dvou ročnících Grand Prix. Za licenci platí přes 100 milionů korun ročně.