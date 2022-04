MMR a MPSV chystají zákon o bydlení, základ chtějí mít do konce roku

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj s ministerstvem práce začaly připravovat nový zákon o podpoře bydlení. Základ by měl být hotový do konce roku. Norma se zaměří na zvýšení dostupnosti bydlení, rozšíření nájemního bydlení i na pomoc v bytové nouzi. ČTK to řekl vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Podle legislativního plánu by vláda měla výslednou normu dostat v posledním čtvrtletí příštího roku.

"Chceme dát obcím nástroj, aby řešily dostupnost bydlení dávno před tím, než se na věc díváme jako na problém na pomezí bydlení a sociální práce. Sociální bydlení je pouze jedna část. Naše ambice je mít do konce roku základ (návrhu) hotový," řekl Bartoš. Na zákonu začala pracovat skupina zástupců obou resortů. Podle ministra vychází i ze zahraničních vzorů. Zmínil Vídeň a její sociální a nájemní byty.

Podle legislativního plánu by zákon měl poskytnout právní rámec pro zvýšení dostupnosti nájemního bydlení i pro zajištění podpory bydlení pro domácnosti v bytové nouzi. Norma nabídne obcím volitelné nástroje k systematickému řešení a upraví pravidla financování, stojí v plánu.

V Česku je podle statistik zhruba 4,5 milionu domácností. Podle loňské analýzy iniciativy Za bydlení problémy s bydlením mělo až 600.000 domácností. Z nich až 350.000 vydávalo za byt přes dvě pětiny svého příjmu, až 190.000 hrozila ztráta bydlení a až 60.000 žilo v nevyhovujícím prostředí. Podle expertů Česko potíže bez zákona o bydlení s rozdělením rolí státu a obcí i nastavením financování nevyřeší. V předminulém volebním období normu o sociálním bydlení chystala tehdejší Sobotkova vláda, shodu ale nenašla a legislativu neprosadila. Zákon slibovala ve svém programu v minulém volebním období pak i někdejší Babišova vláda, krátce po svém nástupu ho ale nahradila programem Výstavba s dotacemi a úvěry pro obce. V roce 2020 se z něj v celé republice postavilo 70 bytů.

"Situace s dostupností bydlení - ne se sociálním bydlením, ale s dostupným bydlením, aby si mladí mohli dovolit byt koupit, či zaplatit nájem - nebyla řešena řadu let efektivně. Došlo k masivní privatizaci obecních bytů. Asi se nikdy nedostaneme na úroveň Vídně, je ale cílem zlepšit dostupnost bydlení přes zákon, který připravujeme," uvedl ministr. Podotkl, že bez zákonné opory není možné na bydlení čerpat ani řadu evropských dotací.

Podle Bartoše se dají nyní využít peníze z Národního plánu obnovy na revitalizaci brownfieldů, kde mohou vznikat byty. Ty mohou vyrůst i díky spolupráci veřejného a soukromého sektoru v takzvaných PPP projektech (PPP - Public Private Partnership). Podporu má získat družstevní bydlení i výstavba malometrážních bytů. Zvažuje se garantovaný nájem. Majitel by mohl svěřit svůj byt například do správy města, které by zaručilo včasné placení nájmu a údržbu. "Stát se na to díval jako na ukládání povinnosti obcím stavět sociální byty a má to být přece obráceně. Máte nabídnout plejádu nástrojů, jakým způsobem mohou samosprávy problematiku bydlení řešit," míní vicepremiér.