MMF zveřejní podzimní výhled globální ekonomiky, čeká se jeho zhoršení

Washington - Mezinárodní měnový fond (MMF) dnes zveřejní podzimní výhled vývoje globální ekonomiky. Šéfka MMF Kristalina Georgievová už minulý týden uvedla, že fond opět zhorší výhled růstu globální ekonomiky na příští rok. Prognóza růstu na letošní rok má zůstat beze změny na současných 3,2 procenta.

Georgievová varovala, že výhled globální ekonomiky se vzhledem k otřesům způsobeným pandemií covidu-19, ruskou invazí na Ukrajinu a klimatickými katastrofami na všech kontinentech zhoršuje a může dále klesat. Hrozí i riziko recese. MMF podle ní odhaduje, že země představující asi třetinu světové ekonomiky zaznamenají letos nebo příští rok nejméně dvě čtvrtletí ekonomického poklesu po sobě, tedy že sklouznou do recese. I v případě kladného růstu však pokles reálných příjmů a růst cen způsobí, že situace v těchto zemích bude podobná recesi.

MMF v červenci v aktualizaci svého jarního výhled uvedl, že na letošní rok počítá s růstem hrubého domácího produktu (HDP) o 3,2 procenta, což bylo o 0,4 procentního bodu méně, než předpokládal v dubnové prognóze. Na příští rok počítá se zpomalením tempa na 2,9 procenta, proti jarnímu výhledu to bylo o sedm desetin procentního bodu méně. Od ledna to bylo už potřetí, co měnový fond přistoupil ke zhoršení výhledu.

Loni světová ekonomika vzrostla o 6,1 procenta, a výrazně se tak zotavila z poklesu o 3,1 procenta v roce 2020. Tehdy na ni dolehla pandemie způsobená šířením koronaviru.

Nový výhled MMF představí v rámci společného výročního zasedání se Světovou bankou (SB). Očekává se, že hlavními tématy podzimního zasedání budou válka na Ukrajině a globální ekonomická rizika, včetně vysoké inflace. Zasedání končí 16. října.