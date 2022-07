MMF znovu snížil výhled růstu Spojených států pro letošní rok

Washington - Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled růstu ekonomiky Spojených států pro letošní rok na 2,3 procenta z červnových 2,9 procenta, protože nedávné údaje ukázaly, že výdaje spotřebitelů slábnou. Zhoršil i výhled na příští rok a varoval, že pro USA bude stále obtížnější se vyhnout recesi, napsala agentura Reuters.

V příštím roce má tempo růstu dále zpomalit na jedno procento. Koncem června MMF čekal snížení růstu na 1,7 procenta.

Růst inflace představuje systémová rizika jak pro Spojené státy, tak pro globální ekonomiku, varoval MMF. Politickou prioritou nyní musí být urychlené zpomalení růstu mezd a cen bez toho, aby se urychlila recese. To bude složitý úkol, dodal MMF.

Zpřísnění měnové politiky centrální bankou USA (Fed) by mělo pomoci snížit inflaci ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku na 1,9 procenta z 6,6 procenta ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. To ale dále zpomalí ekonomický růst Spojených států. MMF však stále předpovídá, že se Spojeným státům podaří vyhnout recesi.

Ekonom MMF pro západní polokouli Andrew Hodge na svém blogu uvedl, že zvýšení úrokových sazeb v USA a nižší vládní výdaje zpomalí růst spotřebitelských výdajů do počátku příštího roku na zhruba nulu, což zmírní napětí v nabídce. Zpomalení poptávky ale zvýší míru nezaměstnanosti do konce roku 2023 na zhruba pět procent, což by mělo způsobit snížení mezd, dodal Hodge.

Výkonní ředitelé MMF ve svých receptech pro americkou vládu vyzvali ke schválení pozastavených návrhů amerického prezidenta Joea Bidena na sociální a klimatické výdaje. Tyto návrhy by měly zmírnit inflaci a pomoci usnadnit přechod k nízkouhlíkovému hospodářství.

MMF rovněž doporučil zrušit obchodní omezení a zvýšení cel, která byla zavedena v posledních pěti letech. Je to upozornění na cla na čínské zboží, ocel, hliník a další produkty, která zavedl předchozí prezident Donald Trump a která Biden zachoval.