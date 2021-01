MMF: Globální dluh kvůli pandemii stoupl loni na 97,6 procent HDP

Washington - Globální veřejný dluh na konci loňského roku dosáhl 97,6 procenta hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžného odhadu Mezinárodního měnového fondu (MMF). Údaj je mnohem vyšší, než MMF původně očekával, kvůli pandemii nemoci covid-19, která přiměla vlády přijmou fiskální opatření na podporu ekonomik za téměř 14 bilionů dolarů (301 bilionů Kč).

Na počátku loňského roku přitom MMF očekával, že globální veřejný dluh na konci roku 2020 stoupne na 84 procent HDP z 83,5 procenta v roce 2019. V letošním roce má dluh dále vzrůst na 99,5 procenta HDP.

Dluh skupiny 20 největších zemí světa G20 má v letošním roce činit 109 procent HDP. Dluh rozvinutých zemí má činit 124,9 procenta HDP.

MMF současně vyzval vlády, aby pokračovaly ve fiskální podpoře ekonomik, dokud nebude oživení v plném proudu. Dokonce i poté však podle MMF bude mnoho zemí s nízkými příjmy potřebovat dodatečnou asistenci prostřednictvím grantů, zvýhodněného financování, prodloužení splatnosti dluhů a v některých případech i restrukturalizaci dluhu.

MMF navrhl, aby fiskální politika umožnila "zelenou, digitální a inkluzivní transformaci". To zahrnuje investice do zdravotnických systémů, školení pracovníků, peněžité podpory při najímání pracovníků, podpora větší daňové spravedlnosti a snížení nehospodárných výdajů. Označil také za důležitou globální spolupráci při výrobě a široké distribuci léků a očkovacích látek do všech zemí za nízkou cenu. Očkování je podle MMF globálním veřejným statkem, který zachraňuje životy a případně ochrání peníze daňových poplatníků ve všech zemích. Čím dříve pandemie skončí, tím rychleji se budou moci ekonomiky vrátit do normálu a lidé budou potřebovat menší vládní podporu, napsaly agentury Kjódó a Reuters.