Londýn - Výhled vývoje britské ekonomiky bude výrazně horší, pokud země příští rok opustí Evropskou unii bez dohody, než pokud se jí dohodu o brexitu podaří dosáhnout. Zatímco v případě dohody ekonomika Británie příští rok vzroste o 1,5 procenta, bez dohody vykáže pokles. Uvedl to ve své dnešní zprávě Mezinárodní měnový fond (MMF). Pokud by ale Británie zůstala v EU, hrubý domácí produkt (HDP) by se zvýšil o 1,75 procenta.

Britský ministr financí Philip Hammond v reakci na zprávu uvedl, že Londýn musí naslouchat varování MMF o riziku odchodu bez dohody pro britskou ekonomiku. On sám je přesvědčen, že se dohodu podaří na podzim uzavřít, nemožné však není ani to, že dohoda nebude. Někteří zastánci brexitu Hammonda kritizují, že chce udržovat s Bruselem vztahy, které budou znamenat příliš velký vliv EU na Británii.

Šéfka MMF Christine Lagardeová varovala, že pokud se Londýnu nepodaří uzavřít dohodu o brexitu, britská ekonomika klesne. Upozornila také, že ve srovnání se současným hladkým jednotným trhem všechny pravděpodobné scénáře brexitu budou znamenat pro britskou ekonomiku další náklady, které v menším rozsahu pocítí i celá EU.

"Čím větší budou překážky obchodu v rámci nových vztahů, tím nákladnější to bude. To by mělo být celkem jasné, ale zdá se, že to někdy není," prohlásila Lagardeová.

Británie má opustit EU příští rok v březnu, Londýna a Brusel však ještě neuzavřely dohodu, která má zajistit přechodné období. Premiérka Theresa Mayová doufá, že se podaří učinit pokrok tento týden, kdy se setká s představiteli EU.

Britská ekonomika je pátá největší na světě. Od referenda v roce 2016, ve kterém se Britové vyslovili pro odchod z EU, růst britské ekonomiky zpomalil a dál zaostává za většinou bohatých zemí. Údaje zveřejněné v minulém týdnu ale ukázaly, že ekonomika za tři měsíce do konce července zažila nejvyšší růst za téměř rok za přispění fotbalového mistrovství a horkého počasí, uvedla agentura Reuters.