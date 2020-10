MMA v Brně nabídne sedm z plánovaných jedenácti soubojů

Brno - Bez diváků a za přísných bezpečnostních opatření se v sobotu v Brně uskuteční galavečer smíšených bojových umění MMA Oktagon 17. Organizátoři akce, která vyvrcholí bojem o pás šampiona organizace ve velterová váze mezi Davidem Kozmou a Mátém Kertészem z Maďarska, museli k jejímu uspořádání získat výjimku od hlavní hygieničky Jarmily Rážové. Od pondělí jsou jinak v Česku sportovní soutěže zakázané kvůli šíření koronaviru.

"Udělali jsme možné i nemožné, abychom výjimku získali. Asi jsme měli výhodu v tom, že jsme 'válečný' režim jeli dlouho dopředu. Dopředu jsme mentálně celý tým nastavili na to, že turnaj prostě bude a všude jsme to také tvrdili," uvedl spolumajitel organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný při dnešním vážení bojovníků.

Několik bojovníků neprošlo testy na covid-19 a nakonec by se v sobotu mělo uskutečnit sedm z jedenácti plánovaných soubojů.

Aktuálně největší česká MMA organizace si nepřipouštěla, že by se akce neuskutečnila a pracovala na několika scénářích. Ve hře bylo i přesunutí galavečera do Rakouska, na Slovensko či do Maďarska. Prioritou ale bylo Brno.

"Dopředu před zavedením opatření jsme zjišťovali, co musíme k bublině udělat. Výhodou bylo, že jsme měli zkušenosti od lidí z UFC. Spolupracovali jsme i s Tomášem Peterou, který pořádá tenisový turnaj v Ostravě. A tenistům bubliny fungují, bez problémů proběhlo US Open i Roland Garros. Měli jsme i informace od hráčů a lidí z NHL," řekl Novotný.

Povolení pořádat mezinárodní sportovní akci zatím dostalo jen MMA, tenis a fotbal. "Z našeho pohledu je to velká odměna pro všechny bojovníky i pro celý náš sport," podotkl Novotný.

"Bylo nám jasné, že to bude kosit (náš) tým i startovní pole. Kdyby se tady sešlo 22 bojovníků a měli jsme jedenáct zápasů, byl by to zázrak," řekl Novotný. "Vnitřně jsem to měl nastaveno tak, že všechno nad čtyři bude super. Pokud nám jich zůstane sedm, bude to fantastické," doplnil.

Za velkou výhru označil skutečnost, že se uskuteční tři hlavní zápasy večera. Vedle titulové bitvy Kozmy s Kertészem se jedná o souboj Karlose Vémoly s Thomasem Robertsenem z Norska a duel Slováka Vlastislava Čepa a Mateusze Strzelczyka z Polska.