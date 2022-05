MMA bojovník Vémola v exhibičním zápase porazil zpěváka Marpa

Praha - Přední český MMA zápasník Karlos Vemola porazil v exhibičním boxerskékm utkání zpěváka Otakara Peřinu alias Marpa a ovládl tak hlavní duel akce Oktagon Underground v zaplněné pražské O2 areně. Ringový rozhodčí duel k nelibosti diváků a obou aktérů ukončil ve 4. kole kvůli pasivitě Marpa a Vémola tak vyhrál technickým k.o.

"Já taky nejsem spokojený s tím, že to takhle skončilo. Je to nejtvrdší zpěvák v České republice," řekl Vémola, jehož slova v ringu provázelo bučení diváků, kteří většinou fandili Marpovi. "Až si zápas pustíte ze záznamu, tak uvidíte, jak mi trenér po třetím kole říkal, abych přestal takhle tlačit a dal tam levý hák. Říkal jsem mu, dej mi prosím ještě jedno kolo a slibuji, že v pátém šestém začnu," uvedl Vémola k nepříliš atraktivnímu boxu.

Samotný duel se totiž většinou odehrával u provazů, Vémola se na soupeře tlačil a často byl o něj zapřený hlavou. "Zápas probíhal přesně tak, jak jsme trénovali a představovali si. Přiznám se, že jsem nečekal, že bude mít takhle tvrdé háky. Sežral jsem jich asi třicet a točila se mi hlava, ale šlo to podle plánu. Až na ten závěr," řekl Vémola.

Marpo se v minulosti věnoval thajskému boxu, za sebou má i jeden profesionální duel se slovenským rapperem Patrikem Vrbovským alias Rytmusem. Ten v roce 2018 vyhrál, tentokráte ale padl. "Přesně tohle jsme trénovali, byl jsem v krytu v lanech. Asi jsem nebyl tolik aktivní, ale nevím, proč to bylo odmávané. Mrzí mě to, šest kol bych dal v pohodě. Měl jsem na to netrénováno," řekl Marpo.

V dalších duelech světový šampion v kickboxu Václav Sivák jednoznačně na body porazil Jonase Magarda z Dánska, MMA bojovníci Miloš Petrášek se Samuelem Krištofičem ze Slovenska se rozešli nerozhodně nebo Václav Mikulášek na body porazil Michala Kotalíka. Nejefektnější výkon předvedl Slovák Marek Mazuch, jenž ve druhém kole knockoutoval Brazilce Leandra Silvu. První kolo přitom jednoznačně ovládl Silva.

V jediném oficiální boxerském zápase, který bude zapsaný ve statistikách, porazila Lucie Sedláčková na body Milenu Kolevovou z Bulharska a připsala si patnáctou výhru v 17. duelu. "Byl to hodně těžký zápas. Váha šla trošku cítit, takže jsem byla ostražitá a jsem ráda, že to takhle dopadlo," řekla Sedláčková.

Duel byl totiž domluvený na poslední chvíli a Sedláčková tak souhlasila s tím, že soupeřka bude těžší. V reálu byl mezi boxerkami rozdíl nejméně pět kilogramů. "V boxu jde cítit každé kilčo, ale já jsem ráda, že vůbec přijela, protože to bylo hodně komplikované. Je to skvělá boxerka a já jsem šťastná, že jsme udělaly takový zápas," dodala sedmadvacetiletá česká boxerka, která byla v minulosti držitelkou světového stříbrného pásu organizace WBC. Po prohře v roce 2018 ale téměř tři roky neboxovala a teď se vrací do ringu.