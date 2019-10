Mlýn u Větrného Jeníkova slouží jako kovářský ateliér

Větrný Jeníkov (Jihlavsko) - Muzeum mlynářství, funkční mlýnské soukolí i moderní kované plastiky Leopolda Habermanna mohli dnes lidé obdivovat u Větrného Jeníkova. Dolní mlýn nedaleko obce se jim otevřel v rámci devátého ročníku Dnů otevřených ateliérů. Habermannovi mlýn vlastní takřka 25 let, veřejnost do něj v rámci Dnů otevřených ateliérů zvou pravidelně. O víkendu dorazí okolo 150 lidí, řekl Habermann.

Jako umělecký kovář tvoří hlavně z konstrukčního železa, které podle něj plastikám dodá hmotu, aniž by pozbyly určitou lehkost. "Sochy působí mohutně, přitom jsou lehké, to se s pásovinou, s kterou obvykle kováři pracují, docílit nedá," řekl Habermann. Jeho plastiky mohou lidé vidět také na výstavě v jihlavském klubu Zacheus při husitské faře v Komenského ulici. Vernisáž byla v pátek a výstava bude otevřená do 1. listopadu.

Pro chystanou výstavu v Českých Budějovicích pracuje Habermann na plastice určené do přírody. Tvoří ji v základních rysech a listy v nadživotní velikosti se budou díky subtilnímu uchycení ve větru pohybovat. Kolektivní výstava organizovaná Asociací jihočeských výtvarníků, jíž je Habermann členem, začne 10. října v galerii Mariánská. Dnes byla socha ještě k vidění ve mlýně.

Mlýn byl postavený v roce 1620 a prošel na konci 19. století rekonstrukcí. Leopold Habermann je majitelem od roku 1995. Koupil ho v nedobrém stavu. Bylo vidět, že ho zasáhl požár, střechy byly poničené, zeď u mlýnského kola zbořená. Citlivá úprava pod dohledem památkářů trvala dvě desetiletí. Dnes působí stavba v údolí Jiřínského potoka malebně, v roce 2007 si ji vybrali filmaři pro natáčení pohádky Český Honza.

V přízemí mlýnice se Habermannovi podařilo obnovit chod mlýnského soukolí. Kolo bylo zlomené od roku 1948. "Tehdy se majitel mlýna ženil, dost se opil, stejně jako svatebčané, kteří mu pustili na kolo hodně vody. Tak moc, že to kolo polámalo. Od té doby nejelo. Tak si pořídil motor na benzín, kterým všechno ve mlýně poháněl," řekl Habermann.

Dolní mlýn je jedním z ateliérů, v němž čtyřiašedesátiletý umělecký kovář tvoří. Další díla vznikají v Horním Kosově, kde pracuje i se svým syne. V práci se železem navázal na odkaz svého otce a strýce Alfreda Habermanna, kteří měli v Jihlavě kovářskou dílnu.

Dolní mlýn bude přístupný i v neděli, stejně jako dalších přibližně 140 ateliérů a dílen v Kraji. Vysočina se myšlenkou seznámit veřejnost s regionální tvorbou přímým kontaktem s tvůrci inspirovala v Dolních Rakousích a v jižních Čechách. Tam se umělecké ateliéry pravidelně otevírají po vzoru těch rakouských o tři roky déle než na Vysočině. Před devíti lety se stejně jako Vysočina připojil i Jihomoravský kraj. Na Vysočině do ateliérů každoročně zavítají tisíce lidí. Návštěva je zdarma.