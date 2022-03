Mluvit o neúspěšné sezoně je nečestné, řekl po vyřazení Juventusu z LM Allegri

Turín - Trenér fotbalistů Juventusu Turín Massimilano Allegri netajil po vyřazení z Ligy mistrů od Villarrealu zklamání, vyhodnotit předčasně celou sezonu jako neúspěšnou ale odmítl. Italský tým, který si ze hřiště soupeře přivezl remízu 1:1, nadějně rozehrané osmifinále nedotáhl do úspěšného konce a po domácí porážce 0:3 skončil potřetí za sebou před branami čtvrtfinále.

"Věděl jsem, že když nepostoupíme, budou lidé mluvit o celkovém neúspěchu. Něco takového je ale nečestné," odpověděl po utkání rozzlobeně Allegri na dotaz, zda předčasný konec v soutěži znamená pro celý ročník katastrofu. "Jsme zklamaní a určitě to zhodnotíme, abychom se příště zlepšili. Děláme to každý rok. Zároveň ale musíme být realisté. V Evropě je deset týmů, které jsou lepší než Juventus. Není to ostuda, je to fakt," doplnil čtyřiapadesátiletý trenér

Juventus měl v odvetě proti dobře bránícímu Villarrealu více ze hry a španělský soupeř do 75. minuty nevyprodukoval jedinou střelu na bránu. Pak ale domácí Rugani fauloval Coquelina a navrátilec po zranění Moreno zajistil z pokutového kopu "Žluté ponorce" klíčové vedení.

"Při té penaltě jsme si počínali naivně," připustil Allegri, jehož tým v závěru ještě inkasoval po dalších gólech Torrese a Danjumy. "V první půli jsme vládli. Po přestávce už ale bylo těžké vypořádat se s blokem Villarrealu, který bránil v jedenácti hráčích. Myslím si, že 75 minut bylo skvělých, bohužel jedna událost celý zápas změnila," řekl italský kouč.

Juventus prohrál doma v evropských pohárech pátý z posledních 18 zápasů. Naposledy utržil v LM před vlastními fanoušky porážku 0:3 v sezoně 2017/18 od jiného španělského týmu Realu Madrid. Před dvěma lety vypadl v osmifinále s Lyonem, vloni s Portem.

"Vždycky jsem říkal, že jedna věc je mít ambice a druhá poměřit se s realitou. Villarreal je vítěz Evropské ligy a jeho trenér vyhrál několik evropských trofejí," prohlásil Allegri. Své hráče ale podržel. "Znám hodnotu týmu. Bojujeme v lize mezi nejlepšími čtyřmi a jsme ve hře v poháru. Nemám klukům co vytknout, odvádějí mimořádné výkony," uvedl rodák z Livorna.

Právě na domácí soutěže se nyní musí Juventus upnout. "Souhlasím, že jsme měli postoupit, ale nebylo to snadné. Teď už je zbytečné k tomu cokoliv říkat. Musíme se soustředit na ligu s pohárem a uvidíme, zda získáme nějakou trofej," prohlásil Allegri.

Villarreal se probojoval do čtvrtfinále LM potřetí v historii. "Měli jsme herní plán a toho se drželi. Věděli jsme, že přijdou těžké chvíle, ale zvládli jsme to. Ať dostaneme v další fázi kohokoliv, půjde zase o vynikající tým, jako byl teď," řekl kouč španělského týmu Unai Emery.

Emery vedle koncentrovaného výkonu pochválil i střídajícího útočníka Morena, jenž se zapojil po zranění coby střídající hráč a hned po čtyřech minutách na hřišti rozhodl. "Poslední penaltu jsem sice neproměnil, ale všichni mě povzbuzovali a já o sobě nepochyboval," prohlásil Moreno.