Mluvčí: Volný pohyb podle současných pravidel skončí po brexitu

Londýn - Volný pohyb občanů zemí Evropské unie, tak jak funguje dnes, skončí po odchodu Británie z bloku 31. října, řekla dnes novinářům mluvčí premiéra Borise Johnsona. Okamžitá změna se podle ní dotkne například lidí se záznamem v trestním rejstříku, vůči nimž bude uplatňován přísnější postup. O dalších změnách vláda teprve jedná. Mluvčí tak podle deníku The Guardian reagovala na zprávy tisku o tom, že britské ministerstvo vnitra plánuje ukončit volný pohyb občanů zemí EU v případě brexitu bez dohody hned 31. října.

Sdružení the3million, které hájí zájmy 3,6 milionu občanů unie žijících ve Spojeném království, to označilo za lehkomyslnost, která otevírá cestu k diskriminaci. Údajný záměr kritizovala také opozice. V Británii žije mimo jiné asi 100.000 Čechů.

Ukončení volného pohybu občanů unijních států je dlouhodobou vládní politikou. Kabinet premiérky Theresy Mayové, kterou na konci července vystřídal Johnson, však plánoval přechodná opatření i v případě brexitu bez dohody. Ta měla platit do prosince 2020 a zachovat některá stávající pravidla, připomněl server Politico.

Podle listu Mail on Sunday ale nynější ministryně vnitra Priti Patelová dala úředníkům za úkol, aby našli způsob, jak ukončit volný pohyb osob už za osm týdnů. Do brexitu zbývá 73 dní. Server Independent píše, že Patelová, která je zastánkyní rázné odluky země od EU, usiluje o ukončení volného pohybu, ačkoli není připraven žádný náhradní systém. Pro prosazení svého záměru chce obejít parlament, který by se patrně postavil proti.

"Děje se tak navzdory varování před chaosem a před tím, že by se lidé ocitli v právním vakuu," dodal server.

Opoziční prounijní liberální demokraté označili tyto přípravy za brutální. Patelová je podle nich odtržená od reality. "Co by to znamenalo pro unijní občany, kteří žijí ve Spojeném království, odcestovali do zahraničí a pak se chtěli vrátit?" řekl mluvčí liberálních demokratů pro otázky vnitra Ed Davey. Vedlo by to podle něj k absurdním situacím, kdy například britská zdravotní sestra z unijní země, která bude během brexitu na dovolené v zahraničí, se nebude smět volně vrátit.

Britská média nicméně spekulují, že zprávy o ukončení volného pohybu osob k 31. říjnu mají Bruselu vyslat signál o nekompromisním postoji Londýna s cílem dosáhnout nových jednání o brexitové dohodě. Takové rozhovory EU odmítá a trvá na dohodě připravené s Mayovou; tento dokument ovšem britský parlament třikrát odmítl.

Johnson opakovaně uvádí, že vyvede zemi z bloku stůj co stůj, tedy s dohodou o podmínkách tohoto kroku, nebo i bez.