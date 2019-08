Mluvčí ukrajinského prezidenta popřela dokončení výměny vězňů

Kyjev - Mluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dnes nepotvrdila informace, že výměna vězňů mezi Ukrajinou a Ruskem je dokončena, ani že věznění Ukrajinci letí domů, jak o tom od rána píší některá ukrajinská média. Dokončení výměny oficiálně oznámí až úřad prezidenta, sdělila mluvčí Julija Mendelová. Zatím ale není jasné, co přesně její sdělení znamená.

Zpráva o tom, že výměna je dohodnutá, se objevila časně ráno na facebooku ukrajinského generálního prokurátora Ruslana Rjabošapky. Odvolávala se přitom jen na sdělení pracovnice parlamentu Anny Islamovové. "Modlíme se. Výměna je u konce: Námořníci, Sencov, Karpjuk, Grib letí domů! Čekáme," uvádí se v textu.

Mezi propuštěnými mají být ukrajinští námořníci zajatí ruskými silami loni v listopadu u Kerčského průlivu kvůli nezákonnému překročení ruských hranic a ukrajinský režisér Oleh Sencov, odsouzený za údajný terorismus na anektovaném Krymu.

"Proces vzájemného osvobození zadržovaných osob pokračuje. Informace o jeho dokončení neodpovídá pravdě. Není to poprvé, co jsme svědky informačního chaosu vyvolaného odvoláním se na nepotvrzenou informaci a četné 'zdroje'. Vyzýváme k pochopení důsledků dezinformací: je to hra s emocemi veřejnosti. Až bude vzájemné osvobození zadržovaných osob dokončeno, úřad ukrajinského prezidenta to oznámí oficiálními kanály," napsala mluvčí Zelenského na facebooku prezidentského úřadu.

Informace vycházející ze sdělení na facebookovém účtu generálního prokurátora už předtím nepotvrdila ani ukrajinská tajná služba SBU, která vyzvala k trpělivosti.

Server Krym.Reali nicméně s odvoláním na rodinu jednoho z vězněných ukrajinských námořníků napsal, že námořníci jsou možná už na Ukrajině, kde přesně však není jasné. "Dostali jsme takovou informaci a okamžitě jsme vyjeli do Kyjeva," uvedl zdroj webu. Dodal, že "přivítání na letišti se neplánuje".

Obhájce některých Rusů zbavených svobody na Ukrajině Valentin Rybin na druhé straně agentuře TASS dnes řekl, že jeho klienti připravovaní k výměně jsou stále ve vazební věznici. "Zatím mi není vůbec nic známo o tom, že by dneska měli být vyměněni," uvedl. Podle něj by se výměna měla uskutečnit až v úterý. Už dříve také řekl, že při výměně by mohlo být propuštěno 12 občanů Ruska. Jmenoval přitom mezi jinými Maxima Odincova a Alexandra Baranova, odsouzené za to, že po anexi Krymu v roce 2014, kdy byli ukrajinskými vojáky, přeběhli k Rusům.

O možné výměně Sencova se spekulovalo poté, co ruská média ve čtvrtek informovala, že byl z vězení ve městě Labytnangi za polárním kruhem převezen do Moskvy. Deník Vedomosti dal informaci o přemístění Sencova do moskevské věznice do souvislosti se středečním rozhodnutím kyjevského soudu podmínečně propustit z vazby novináře Kyryla Vyšynského, obviněného z vlastizrady spáchané v zájmu Ruska a hrozí mu za to až 15 let vězení.