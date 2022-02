Mluvčí parku: Skialpinista napadl dva strážce Národního parku Šumava

Plzeň - Skialpinista v úterý kolem poledne brutálně napadl dva strážce Národního parku Šumava (NPŠ) poté, co ho upozornili, že vstupuje do chráněného území mimo značenou stezku. Strážcům způsobil četná zranění. Incident se stal v oblasti Rozvodí v přírodní památce Královský hvozd na Železnorudsku, řekl dnes ČTK mluvčí parku Jan Dvořák.

"Dva strážci při běžné kontrole upozornili dva skialpinisty na to, že vstoupili do chráněného území mimo značenou stezku a že jim hrozí postih. Poté hned došlo k fyzickému napadení obou strážců. Útočník jim způsobil četná zranění," řekl. Oba lyžaři hned poté podle Dvořáka místo opustili. Strážci přivolali pomoc a vyrozuměli horskou službu, jejíž členové jim poskytli pomoc. "Oba strážci parku byli následně převezeni k ošetření do Klatovské nemocnice a věc začala šetřit policie," uvedl Dvořák.

Královský Hvozd je podle něj v zimním období oblíbenou destinací pro skialpinisty, ale na celém území přírodní památky je možné se pohybovat pouze po přístupných turistických trasách. To ale mnozí lyžaři nedodržují, navíc vjíždějí do lesů, což zakazuje zákon o lesích v celé republice.

"Na šumavské kopce míří každoročně stále víc vyznavačů skialpinismu. Největší nápor zažívá právě oblast Královského hvozdu, respektive Prášilsko. Oblíbeným místem pro tuto zimní aktivitu je také okolí Třístoličníku, Plechého a Plešného jezera, které vyhledávají především lyžaři z Rakouska a Německa," řekl vedoucí strážců Ondřej Drnovec. Právě v jižní části NPŠ před třemi lety napadli strážce rakouští lyžaři, ale zraněn nebyl nikdo. "Naši strážci, kteří pravidelně spolupracují s policisty, se teď v zimě zaměřují na dohled těchto, pro skialpinisty atraktivních lokalit. Snaží se působit především preventivně, ovšem musejí přistoupit i k udělování pokut. Ty se na místě pohybují v řádech tisíců korun. Pokud se však přestupek dostane do správního řízení, může dosáhnout až výše 100.000 korun," řekl Dvořák.

Šumava je jediným územím ve střední Evropě, kde se vyskytuje životaschopná populace přísně chráněného tetřeva hlušce. Žije tam řada dalších chráněných živočichů, jako tetřívek obecný, rys ostrovid a vlk obecný. "Všechna zvířata jsou velmi citlivá na rušení, zvláště v zimě, kdy nemají dostatek potravy. Proto co nejvíce šetří energií a každé jejich vyrušení může vést až k jejich úmrtí," dodal mluvčí.