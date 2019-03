Londýn - Mluvčí britské premiérky Theresy Mayové dnes podle agentury Reuters potvrdil, že hlasování o připravené brexitové dohodě v Dolní sněmovně se uskuteční podle plánu v úterý. Popřel tak spekulace tisku, že vláda v očekávání porážky hlasování nejspíš odloží a místo toho nabídne poslancům, aby se nezávazně vyjádřili k dokumentu, který by obsahoval britské požadavky na změny týkající se sporné irské pojistky, na něž Brusel odmítá přistoupit. Smyslem mělo být podle deníku The Sun za současné patové situace ukázat sedmadvacítce před unijním summitem 21. a 22. března, jaká podoba dohody by měla šanci získat v britském parlamentu většinu.

V neděli večer hovořil s Mayovou telefonicky předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, uvedl dnes mluvčí EK Margaritis Schinas, detaily jejich rozmluvy ale nechtěl poskytnout. Zároveň prohlásil, že v tuto chvíli není mezi evropskou a britskou stranou naplánované žádné další "jednání na politické úrovni", úzké kontakty však budou pokračovat. Podle britských médií byla ještě o víkendu ve hře dnešní návštěva Mayové v Bruselu.

Komentátor serveru Politico připomněl, že Mayová by odkladem úterního hlasování porušila svůj slib, který poslancům dala, a čelila by tak kritice, že zákonodárcům předložila jakousi imaginární dohodu místo té, o níž s Bruselem vyjednávala dva roky. BBC psala, že v případě odkladu hlasování o brexitové dohodě by nastala vlna ministerských rezignací a zesílilo by volání po premiérčině odchodu.

Po kritizovaném předchozím odkladu slíbila Mayová koncem února britským poslancům, že o dohodě stanovující podmínky odchodu z EU budou hlasovat 12. března. Poslanci už dohodu jednou odmítli právě kvůli irské pojistce. Pokud v úterý brexitovou smlouvu domluvenou s Bruselem nepodpoří, což je podle komentátorů téměř jisté, mají se ve středu vyslovit k tomu, zda si přejí brexit bez dohody. Pokud by ani tato varianta neprošla, má následovat hlasování o odložení britského odchodu z EU, který je zatím stále plánován na 29. března.

Irská pojistka je kontroverzním bodem brexitové dohody. Má zajistit průchodnost hranice mezi Irskem a Severním Irskem i po brexitu, ale podle některých britských poslanců představuje riziko, že země zůstane natrvalo připoutána k unijním strukturám. Unie ovšem ujišťuje, že toto řešení, pokud na něj vůbec dojde, by mělo být pouze dočasné. Rozvodovou dohodu kvůli pojistce však znovu otevírat nehodlá.

Britský vyjednavač a generální prokurátor Geoffrey Cox nedávno navrhl vznik "arbitrážního panelu", který by rozhodoval vzájemné spory a mohl by pojistný režim ukončit v případě, že shledá, že ani jedna ze stran nepodnikla "rozumné" kroky k nalezení alternativního řešení. Panel by se ale s jednotlivými případy nemusel obracet na Soudní dvůr EU, což unie odmítá.

Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier dnes řekl agentuře AFP, že EU už své "konstruktivní návrhy" na odblokování situace představila. "(S Brity) jsme hovořili celý víkend a nyní jsou diskuse, jednání na Londýnu a na britském parlamentu," uvedl. Barnier v pátek nabídl Británii možnost jednostranně odejít z navrhovaného jednotného celního prostoru v případě uplatnění irské pojistky, ale Severní Irsko by podle něj v tomto prostoru muselo zůstat. Londýn toto řešení vzápětí odmítl jako krok ohrožující jednotu země.

"Nabídli jsme další ujištění, že irská pojistka - pokud by byla spuštěna - by platila jen dočasně," komentoval víkendová pracovní jednání dnes před novináři Schinas. Zopakoval, že evropská strana se bude usilovně snažit najít v jednáních o budoucích vztazích nové řešení, které by pojistku nahradilo. "Hodláme ratifikovat smlouvu o (britském) vystoupení z EU před 29. březnem," připomněl mluvčí s tím, že evropská strana je otevřena a připravena k dalším jednáním s britskými vyjednavači.