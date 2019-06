Mluvčí Bílého domu se lehce zranila při potyčce se Severokorejci

Pchanmundžom - Nová tisková mluvčí Bílého domu Stephanie Grishamová dnes utrpěla pohmožděniny při potyčce s členy doprovodu severokorejského vůdce Kim Čong-una při jeho setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v demilitarizované zóně mezi Severní a Jižní Koreou. Chaotické scény se odehrály ve chvíli, kdy američtí a severokorejští novináři spěchali do budovy na jihokorejské straně hranice, kam se Trump s Kimem odebrali k jednání.

Podle zdroje zpravodajské televize CNN se Grishamová zapletla do potyčky se Severokorejci "s nasazením všech sil" a utrpěla drobné pohmožděniny. O něco později už mluvčí Bílého domu komunikovala s žurnalisty před Domem svobody, v němž jednali Trump s Kimem.

Celá dnešní schůzka byla zjevně narychlo zorganizovaná. Tak se ji snaží alespoň prezentovat především Trump, který Kima k setkání vybídl tento týden na twitteru.

Když vůdci USA a KLDR po uvítání a před vlastními rozhovory překračovali tam a zpět mezikorejskou hranici, měli neustále v patách několik fotoreportérů a pokřikující novináře. Obecně se jejich třetí osobní setkání těšilo mimořádnému mediálnímu zájmu, ačkoli Trump dopředu avizoval, že půjde jen o dvouminutovou schůzku, na níž chce Kima pozdravit.

Oba politici spolu nakonec hovořili přibližně 50 minut a Trump po schůzce slavnostně oznámil, že se dohodli na obnovení rozhovorů o severokorejském jaderném programu na úrovni pracovních skupin do dvou až tří týdnů. USA usilují o úplné jaderné odzbrojení KLDR.

Na dnešní schůzce, kterou Trump i Kim označili za historickou, nechyběli ani Trumpova dcera Ivanka a její manžel Jared Kushner, kteří zároveň působí jako poradci Bílého domu.

Schůzky se zúčastnil také jihokorejský prezident Mun Če-in. Jeho zvláštní poradce dnes CNN řekl, že pro něj bylo překvapením také to, že Trump Kim Čong-ina pozval k jednání na jihokorejské území. Bylo "docela neobvyklé a docela překvapivé" vidět Trumpa s Kimem v Domě svobody, který je na jihokorejském území.

Mezikorejské demilitarizované pásmo navštívili všichni američtí prezidenti od Ronalda Reagana s výjimkou George Bushe staršího. Historická však byla dnešní Trumpova návštěva už proto, že jako vůbec první prezident USA vkročil na severokorejskou půdu.

Trump i po schůzce s Kimem prezentoval dnešní události jako částečnou improvizaci. Prozradil, že se svého protějšku zeptal, zda by chtěl, aby překročil hranici. Kim údajně odpověděl, že by byl poctěn. Trump tvrdí, že netušil, jak Kim odpoví. Oba politici pak skutečně bok po boku učinili 20 kroků do KLDR a pak se vrátili a odebrali k rozhovoru v domě na jihokorejské straně hranice.

Americká média hovoří o "romanci" dvou rozdílných politiků, kteří i dnes zdůrazňovali velmi dobré vzájemné osobní vztahy. Trump dnes dokonce potvrdil, že Kima krátce po svém kratičkém pobytu v KLDR pozval do Spojených států. "Jednoho dne se to uskuteční," ujišťoval americký prezident, který mezitím z demilitarizovaného pásma odletěl vrtulníkem na leteckou základnu jižně od Soulu, kde pozdravil americké vojáky a pak odletěl zpět do USA.

Kim předtím podle agentury AP prostřednictvím tlumočníka řekl, že by pro něj bylo ctí pozvat Trumpa "v pravý čas" do Pchjongjangu.