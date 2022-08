Mlékárna Madeta je za červenec ve ztrátě, náklady na energie stouply o 100 pct

České Budějovice - Největší česká mlékárna Madeta je za červenec v červených číslech, tedy ve ztrátě. Náklady na elektřinu stouply firmě meziročně o 90 až 100 procent, jde o stovky milionů korun. Za první pololetí měla firma meziročně vyšší obrat, ale díky tomu, že výrazně zdražila. Jestli bude pokračovat červencový stav, nebude mít firma z čeho zaplatit v lednu 2023 elektřinu, řekl dnes ČTK generální ředitel Madety Milan Teplý na českobudějovické výstavě Země živitelka.

Teplý se dnes na agrosalonu sešel s prezidentem Milošem Zemanem. "Ptal se mě na čísla, já jsem nelhal, nezaplatíme v lednu elektřinu, nebudu na to mít. Za první pololetí máme větší obrat než loni, samozřejmě jsme výrazně zdražovali. Všechny měsíce (od ledna) byly velmi slušné, až nad očekávání. Červenec je průšvih, jsme v červených číslech. Je to vysloveně třaskavá situace, nevíme kudy kam. Energetická opatření, že si koupíme svetry, jsou iluzorní. Stát se k tomu musí postavit čelem, i v Evropské komisi," řekl ČTK Teplý.

Náklady na energie vzrostly firmě meziročně až o 100 procent. Podle Teplého s rostoucími cenami elektřiny vláda zatím nedělá nic. "Hraje se o trh. Němci jsou výrazně levnější, protože mají nižší náklady na energie, a to přebytečné zboží budou posílat sem. Do té doby budou čerpat mléko i od nás na plné pecky," řekl Teplý.

Jihočeské máslo z Madety teď stojí v některých obchodech 66 korun. Teplý řekl, že cena nepřesáhne 70 korun. "Podržím to, do sedmdesáti korun, výš ne, protože bych to neprodal a připadá mi, že už by to byla sviňárna. Je otázka, co budou lidé kupovat. Myslím, že brzy přestanou nakupovat. Už teď se kupuje zhruba o šest až deset procent objemově méně," řekl Teplý.

Madeta má čtyři výrobní závody: v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Zaměstnává 1500 lidí, zpracuje denně téměř milion litrů mléka. Má 170 dodavatelů syrového mléka, nabízí přes 250 druhů výrobků, vyváží pětinu produkce. V červnu byla výkupní cena za litr syrového mléka 10,98 koruny. V roce 2020 měla Madeta tržby 5,61 miliardy Kč a zisk po zdanění 311,4 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy. Loni tržby poprvé přesáhly šest miliard korun.