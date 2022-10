Mlejnek začal v roli hlavního kouče Litvínova výhrou 4:0 nad Spartou

Praha - Hokejisté posledního Litvínova porazili v utkání 15. extraligového kola Spartu 4:0. Domácí pod vedením nově sestaveného trenérského týmu v čele s Karlem Mlejnkem, jenž na pozici hlavního kouče nahradil odvolaného Vladimíra Růžičku, utnuli sérii sedmi porážek. Severočeši se prosadili třikrát v přesilovce, tři body za dvě góly a nahrávku zaznamenal útočník Giorgio Estaphan. Druhé čisté konto v sezoně udržel díky 29 zásahům Matej Tomek.

Souboji tradičních extraligových soků předcházela na ledě gratulace k 70. narozeninám dlouholetého trenéra Litvínova Václava Sýkory. Hned od úvodu utkání to vypadalo, že hráči Vervy chtějí bývalému kouči k narozeninám věnovat i výhru nad Spartou. Hosté mohli v první dvacetiminutovce děkovat především svému brankáři, že neprohrávali s domácím celkem výraznějším rozdílem. Kovář dováděl litvínovské střelce k zoufalství a několikrát čelil nebezpečným šancím domácích útočníků z gólových pozic.

Nepříjemná událost pro Pražany nastala po polovině úvodní třetiny. Obránce Kempný, poslední velká posila mužstva z metropole, utrpěl řeznou ránu na noze, zimní stadion opustil na nosítkách a utkání pro něj předčasně skončilo. Podle informací z klubu by však měl být brzy v pořádku. Úvodní třetina branku i přes velký tlak Litvínova nepřinesla.

Druhá část pokračovala náporem Vervy. Opět to byl Litvínov, který na ledě dominoval. Až čtvrté vyloučení Sparty dokázali domácí využít. Zileho střelu doklepl za záda brankáře Kováře útočník Gut. Sparťané byli nadále nedisciplinovaní. O dvě minuty později využil další přesilovku po odraženém puku nejproduktivnější hráč Vervy Estephan, který zamířil přesně za záda hostujícího brankáře.

Sparta se do vážnějších šancí příliš nedostávala a Litvínov vůbec nevypadal jako tým, který se nachází na posledním místě extraligové tabulky. Před třetí třetinou odcházeli do kabiny svěřenci trenéra Mlejnka s dvoubrankovým vedením.

Vstup do závěrečné třetiny si domácí zkomplikovali vyloučením. Nový kapitán Litvínova Sukel' se provinil hákování. Početní výhodu však Sparta využít nedokázala, Verva tak stále držela dvoubrankový náskok. V 51. minutě se zapotil i domácí brankář Tomek. Střela obránce Němečka ale orazítkovala jen tyčku jeho branky.

V 54. minutě bylo se Spartou ještě hůře. Estephan vyhrál vhazování na Zdráhala, který potvrdil střeleckou formu z předchozích utkání a poslal svůj tým do třígólového vedení. V závěru zápasu hosté místo tlaku opět faulovali a přesnou ranou překonal Kováře počtvrté kanadský útočník Estephan.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "Potřebovali jsme body a dnes jsme si pro ně poctivými výkonem došli. Nemluvili jsme k hráčům jinak, nekoukali jsme dál než k dnešnímu zápasu. Neřešili jsme, jaký byl soupeř, ani to teď nechci hodnotit. Soustředili jsme se hlavně sami na sebe. V prvních deseti minutách nám pomohly přesilové hry. Nakoplo nás to, ale do poloviny zápasu to bylo 0:0 a utkání bylo otevřené. Jsme rádi, že jsme využili tři přesilovky. Byl to z naší strany poctivý výkon a hráči v něm odevzdali maximum."

Pavel Patera (Sparta): "Mohu jen pogratulovat soupeři. Dnes jsme neměli vůbec nic a smrděla nám černá práce. Litvínov byl ve všem lepší. Nemůžeme mít po dvou třetinách pět vyloučených. Samozřejmě jsou pak někteří hráči zatažení, někteří studení, a to se nedá hrát. Michal Kempný je rozdílový hráč, který když nehraje, tak samozřejmě chybí. Doufáme, že se brzy vrátí do sestavy a bude rychle v pořádku."

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 30. Gut (Zile, Kudrna), 33. Estephan (Hlava, Š. Stránský), 54. P. Zdráhal (Estephan), 59. Estephan (Jaks, D. Zeman). Rozhodčí: Šír, Kubičík - Frodl, Klouček. Vyloučení: 2:6. Využití: 3:0. Diváci: 5107.

Litvínov: Tomek - D. Zeman, Zile, Jaks, Strejček, Wesley, Demel, Šalda - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, Gut, P. Straka - Havelka, Helt, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

Sparta: J. Kovář - Moravčík, Krejčík, Mikliš, Kempný, M. Jandus, Němeček, Polášek - Řepík, R. Horák, Sobotka - Tomášek, D. Vitouch, E. Thorell - Hauser, G. Thorell, D. Simon - Konečný, M. Vitouch, Safin. Trenér: Patera.