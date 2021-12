Mlejnek po prohře s Němci: Měli jsme převahu, ale jen územní a platonickou

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu - skupina A, utkání ČR - Německo. Hráči Německa se radují z vítězství, vpravo Ivan Ivan z ČR.

Edmonton - Čeští junioři prohráli na hokejovém mistrovství světa svůj druhý zápas proti Německu i přesto, že na branku soupeře vyslali 40 střel, z toho 32 jich stihli jen za první dvě třetiny. Výsledkem byl jediný gól, což při porážce 1:2 v prodloužení stačilo pouze na bod. Kouč Karel Mlejnek ale vnímal převahu svých svěřenců jen jako optickou a přiznal, že hráči se nedokázali prosadit do nebezpečných pozic k zakončení.

"Nejvíc ovlivnila utkání naše neschopnost dostávat se do vyložených příležitostí. V útočné fázi jsme dneska nebyli nebezpeční. Naše převaha byla jen územní, platonická, vůbec nic jsme si z ní nevyprodukovali, absolutně nic jsme z toho nevytěžili. A výsledek kvůli tomu nakonec vypadá, jak vypadá," řekl na pozápasové tiskové konferenci Mlejnek.

V úvodním utkání proti favorizované Kanadě i přes porážku 3:6 zanechali jeho svěřenci ve zmíněných ohledech lepší dojem. I nasazení se zdálo být na vyšší úrovni. I samotní hráči se shodli, že proti Německu jim chyběla větší jiskra. Podle Mlejnka ale byly oba duely odlišné s ohledem na soupeře.

"S Kanadou jsme my i hráči mluvili o efektivitě zakončení. Charakter dnešního utkání s Německem byl jiný. Měli jsme sice po celou dobu zápasu územní převahu, nedostávali jsme se však s kotoučem do rizikových prostorů a na střed hřiště, kde je to pro soupeře nebezpečné. Nebyli jsme v předbrankovém prostoru, nedostávali jsme se k dorážkám, neměli jsme nebezpečné střely z dorážek. Nestačilo to proto na lepší výsledek."

Touhu vyhrát ale mužstvu upřít nechtěl. "K nějaké hlubší analýze potřebuju ten zápas ještě jednou vidět, ale nemůžu říct, že by se kluci nesnažili nebo něco. Dělali věci, které jsme řekli, ale neudělali to zásadní. Němci hrají silově, pospolu a dobře v předbrankovém prostoru. Nedokázali jsme atakovat ty nebezpečné prostory a chyběla nám také individuální dovednost," přiznal Mlejnek.

Komplikací byl i jednozápasový trest pro Michala Hrádka. Čtyřiačtyřicetiletý kouč si musel vystačit jen s pěticí obránců. "Po rozbruslení měl disciplinární slyšení, před polednem pak byl vynesen trest. Nebylo to snadné jen s pěti obránci, ale ti kluci se toho zhostili velmi dobře. Je třeba zmínit, že turnaj pro ročník 2002 jsme odehráli na pět obránců ročníku 2003. A odehráli velice dobrý zápas," ocenil Mlejnek.

Očekává, že ve středu proti Finsku se jeho tým představí opět v lepším světle. "Už teď věřím, že s Finy odehrajeme určitě lepší zápas, co se týká kvality i nasazení. Myslím, že budeme muset s kotoučem atakovat střed hřiště a ty pozice, z nichž lze skórovat. To budeme muset změnit především," prohlásil Mlejnek.