Mladý zvonař z Táborska má jednu z pouhých čtyř dílen v ČR

Myslkovice (Táborsko) - Už od dětství Michal Votruba z Myslkovic na Táborsku snil o tom, že jednou bude zvonařem. Zvony jej zajímaly od dětství. Postupně vystudoval školy v oboru a nyní má dvaatřicetiletý Votruba už více než deset let svou vlastní praxi. Patří tak mezi čtyři zvonařské dílny v republice, řekl Votruba ČTK.

V dílně mezi rodinnými domky v Myslkovicích je několik zvonů, a hlavně horko. Vysoký mladý muž tam navzdory tomu chodí v dlouhých montérkách. Votruba je ale na pracovní oděv i teplo u slévárenské pece zvyklý. Bez vysokých teplot a jeho zápalu by zvony vznikaly jen těžko.

Votrubovi se nejprve líbily kostely a věže, kterých jsou zvony součástí. Po návštěvě německé zvonařské dílny ho nadchl i proces výroby. Tou dobou byl v šesté třídě a připadalo mu, že na odlití zvonu nemůže být nic složitého. „To jsem se samozřejmě hrozně spletl,“ řekl s úsměvem.

Teorie ze střední školy slévárenství v Brně a praxe na zahradě v Myslkovicích mu prý daly dobrý základ v oboru. I přes to se mu první úspěšný odlitek zvonu podařil až po třech letech snažení. Nabídl ho k prodeji přes inzerát a podobným způsobem pracoval dalších pár let. V roce 2011 se Votrubovi ozvalo město Soběslav s prosbou o nový kostelní zvon. Zanedlouho si o zvony začaly říkat další obce. Založil si živnost a po skončení vyšší odborné školy v Písku si v Myslkovicích postavil dílnu. Dalším milníkem bylo, že mladého zvonaře začal doporučovat odborník na zvony neboli kampanolog, což mu zajistilo kontakty a další práci. "O to to byl větší závazek," říká zvonař.

O výrobky ze čtyř zvonařských dílen v České republice je podle Votruby vysoká poptávka. Rozmach řemesla přišel s pádem komunismu. Za více než 30 let se ještě nepodařilo nahradit zvony, které byly zabaveny během válek. Podle Votruby v Čechách chybí ještě 40 procent zvonů. „Za celý život bych nebyl schopný tu ztrátu nahradit. I kdybych měl potomky, kteří by se tomu věnovali,“ dodává Votruba. Právě příběhy, které se se zvony pojí, jsou jedním z důvodů, proč si Votruba řemeslo vybral. Zvony získaly jeho náklonnost i díky zvuku. Vedle vzhledu je důležitá i hudební estetika, což je spojení, které zvonaře fascinuje. V neposlední řadě si váží toho, že jeho výrobky mají trvalou hodnotu a vydrží po staletí.