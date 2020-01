Mladý muž na jihu Německa zastřelil šest příbuzných

Policisté 24. ledna 2020 zasahují na místě střelby ve městě Rot am See na jihozápadě Německa.

Policisté 24. ledna 2020 zasahují na místě střelby ve městě Rot am See na jihozápadě Německa. ČTK/AP/Sebastian Gollnow

Berlín - Šest příbuzných zastřelil dnes ve městě Rot am See na jihozápadě Německa šestadvacetiletý Němec. Policisté jej na místě činu zadrželi. Jeho motiv zatím není jasný, vyšetřovatelé ale podle místního policejního prezidenta Reinera Möllera předpokládají, že šlo "o rodinné drama". Mladík použil poloautomatickou krátkou zbraň, ke které měl jako sportovní střelec zbrojní průkaz.

Kromě tří mrtvých mužů a tří žen si střelba v obci, která leží na půl cesty mezi Stuttgartem a Norimberkem, vyžádala také dva zraněné. Podle Möllera je jeden z nich v ohrožení života. Dva mrtvé našli policisté v domě a čtyři za domem, ve kterém byl hostinec.

Čin policii krátce před 13:00 ohlásil sám pachatel. Na policii následně počkal před domem, ve kterém podle Möllera s rodinou bydlel. Nyní je muž ve vazbě a odmítá vypovídat, než se dostaví jeho právník.

Všechny oběti střelby jsou s 26letým útočníkem v příbuzenském vztahu. Mezi mrtvými jsou jeho otec a jeho matka, u dalších osob se příbuzenská vazba upřesňuje. Obětem bylo od 36 do 69 let. Podle policejního prezidenta Möllera pachatel ohrožoval také dvě děti ve věku 12 a 14 let, kterým se ale nic nestalo.

Na místě činu zasahovalo množství policistů z různých jednotek včetně příslušníků speciálního útvaru, uvedl Möller.