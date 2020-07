Mladý brankář Patera podepsal v NHL tříletou smlouvu s Vegas

Las Vegas - Český hokejový brankář Jiří Patera podepsal v NHL tříletou nováčkovskou smlouvu s týmem Vegas Golden Knights. Zástupci klubu si vybrali jednadvacetiletého pražského rodáka při draftu 2017 ze 161. pozice. Ve stejném roce také Golden Knights vstoupili jako dosud poslední klub do elitní soutěže a hned v úvodní sezoně se dostali až do finále.

Konečná dohoda obou stran se hledala několik týdnů. Nyní už se ale může odchovanec pražské Slavie, jenž odchytal poslední dvě sezony v juniorské WHL za tým Brandon Wheat Kings a na jaře byl oceněn jako nejužitečnější hráč klubu, těšit na boj o svou šanci na výsluní.

"Trošku nervozitu jsem samozřejmě cítil. Mám obrovskou radost, je to splnění dětského snu. Vím ale, že smlouva je jen začátek další cesty a obrovské dřiny. Pevně věřím, že v budoucnu ještě přidám k rodinným oslavám další sportovní důvody," uvedl Patera v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která jej zastupuje.

Vzhledem k současné situaci spojenou s pandemií koronaviru však nemá z klubu přesnější informace ohledně nejbližšího vývoje. "Čeká se, zda se finálně rozběhne dohrávka současné sezony, to bude pro další časový scénář samozřejmě zásadní proměnná. Nicméně jasné je, že tréninkové kempy začnou obecně co nejblíže nové sezoně, dají se čekat také další dílčí změny. Mým cílem je každopádně připravit se na jakýkoliv scénář," zdůraznil Patera.

Pak by rád zamotal trenérům hlavu a vybojoval si start na farmě v AHL. "A samozřejmě tím dlouhodobějším cílem je jednoznačně působení v NHL. Vegas disponuje elitními brankáři v čele s (Marcem-André) Fleurym, který je pro mě jednou z největších osobností celé ligy. Je to můj vzor, snažím se od něj odkoukávat veškeré detaily. Na možnost pracovat s ním naživo se neskutečně těším," netajil Patera.

Má navíc výborný vztah s trenérem brankářů prvního týmu. Věří, že i to by mu mohlo hrát do karet. "Mike Rosati mě pozoruje od draftu před třemi roky. Psal mi poctivě skoro každý týden a koukal na všechny highlighty z našich zápasů. Po mém zranění ze startu poslední sezony za mnou i přijel, protože viděl, že se trochu trápím. Strávil se mnou deset dní a hrozně mi pomohl. Je to opravdu skvělý člověk, se kterým si může kdokoliv popovídat o hokeji i o životě. Věřím, že mi pomůže dostat se také v dalších sezonách na ještě lepší úroveň," uvedl Patera.

Talentovaný gólman měl za poslední sezonu ve 41 zápasech WHL průměr 2,55 inkasované branky na zápas při úspěšnosti zákroků 92,1 procenta. Právě díky tomu si patrně řekl velmi nahlas o smlouvu.

"Vyjednávání kontraktu Jirky Patery v Las Vegas bylo složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Vegas mají množství zajímavých gólmanů a musí dobře plánovat, jak a v jakém časovém horizontu s nimi pracovat. Jirka si však vynikající poslední sezonou razantně řekl o pozornost a dlouhodobou šanci," řekl Robert Spálenka.

Šéf hokejové sekce agentury Sport Invest přiznal, že obecně je v současné době podpis jakýchkoliv kontraktů v NHL složitější, o to více si toho současného váží. "Je samozřejmě otázkou, kdy se rozběhnou zámořské soutěže v čele s NHL a AHL a jaké varianty přípravy jednotlivé kluby svým hráčům nabídnou. Ideální variantou by každopádně bylo, aby si Jirka na předsezonním kempu vybojoval místo v AHL. Pevně věřím, že je na tuto šanci připraven," doplnil Spálenka.