Mladou Boleslav čeká čtvrteční odveta EL v Šymkentu

Šymkent (Kazachstán) - Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká ve čtvrtek v Kazachstánu odvetné utkání 2. předkola Evropské ligy proti Ordabasy Šymkent. První zápas skončil 1:1. Duel začne v 16 hodin SELČ.

Středočeši se na souboj se čtvrtým celkem kazašské soutěže ideálně naladili, když doma v nedělním ligovém zápase obrátili nepříznivý stav s Opavou a zvítězili 4:1.

"Je to povzbuzení. Za prvé jsme utkání otočili, což je vždycky příjemné. Za druhé jsme navázali na góly, které jsme dávali na jaře. Přiznám se, že jsem byl z toho trošku nervózní, že nám to tak nelepí, ale tohle utkání se nám povedlo. Doufám, že nám to vydrží," řekl trenér Jozef Weber ČTK a deníku Sport před odletem do Šymkentu, kam tým vyrazil s předstihem v úterý v noci.

Středočeši z uplynulých šesti soutěžních utkání vyhráli čtyřikrát. Ještě lepší bilancí se pyšní soupeř, který z posledních sedmi duelů poznal jediného přemožitele.

Kouč Šymkentu Kachaber Cchadadze výkon Mladé Boleslavi v prvním vzájemném duelu ocenil. "Byla defenzivně dobře připravená. Nedokážu si vysvětlit, proč byla všude o krok dopředu, proč jsme je nedokázali dostupovat. Boleslav si dobře předávala míč a měla větší šance, ale musím svůj tým pochválit. Myslím si, že se Boleslav připraví na naši obranu. Očekávám, že první vstřelený gól v odvetě bude rozhodující," uvedl gruzínský trenér.

S tím souhlasí i Weber. "V tom úmorném vedru očekávám taktickou bitvu a můžu souhlasit s tím, co řekl jejich trenér, že může rozhodnout jeden gól," prohlásil bývalý kouč Bohemians 1905 a Karviné.

Očekává i bouřlivou atmosféru, kterou osobně v Šymkentu zažil v 1. předkole Evropské ligy proti Torpedu Kutaisi. "Co máme zprávy, mělo by být vyprodáno. Když jsem na tom utkání byl já, bylo tam 13, 14 tisíc lidí. Tak to má v poháru vypadat - peklo, dobrá atmosféra," konstatoval Weber.

Mladá Boleslav si základní část soutěže ještě pod názvem Pohár UEFA zahrála v sezonách 2006/07 a 2007/08, od té doby ale šestkrát za sebou vypadla v předkole. Přes 2. předkolo přešli Středočeši ve třech ze čtyř případů. Naopak Šymkent hraje 2. předkolo teprve podruhé v historii. Před sedmi lety vypadl v této fázi s norským Rosenborgem.

Vítěz dvojutkání se ve 3. předkole střetne buď s Alaškertem, nebo FSCB. K postupu má výrazně blíž bývalá Steaua Bukurešť, která si z Arménie přivezla triumf 3:0.

Statistické údaje před utkáním Ordabasy Šymkent - FK Mladá Boleslav:

Výkop: čtvrtek 1. srpna, 16:00 SELČ.

První zápas: 1:1.

Rozhodčí: Kristoffersen - Hummelgaard, Rasmussen (všichni Dán.).

Bilance:

Kazachstán - ČR 13 3-5-5 12:17.

2003/04 UEFA: Žižkov - Ženis Astana 3:0, 3:1,

2007/08 Intertoto: Tobol Kostanaj - Liberec 1:1, 2:0,

2012/13 LM: Liberec - Karaganda 1:0, 1:1 po prodl.,

2017/18 EL: FC Astana - Slavia 1:1, 1:0,

2018/19 EL: Olomouc - Kajrat Almaty 2:0, 2:1,

2018/19 EL: Jablonec - FC Astana 1:1, 1:2,

2019/20 EL: Mladá Boleslav - Ordabasy Šymkent 1:1.

Šymkent v Evropě:

EL/UEFA 13 3-6-4 12:15 Celkem 13 3-6-4 12:15

M. Boleslav v Evropě:

LM/PMEZ 4 1-2-1 8:9 EL/UEFA 31 12-5-14 38:39 Celkem 35 13-7-15 46:48

Předpokládané sestavy:

Šymkent: Nepogodov - Jerlanov, Fontanello, Malij, Dosmagambetov - Bystrov, Mahlangu, Diakhate, Mehanovič - Badibanga, Paulo.

M. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Ladra, Matějovský, Budínský, Bucha - Mešanovič, Komličenko.

Absence: nikdo - Wiesner (nejistý start).

Zajímavosti:

- M. Boleslav si základní část soutěže ještě pod názvem Pohár UEFA zahrála v sezonách 2006/2007 a 2007/2008, od té doby 6x za sebou vypadla v předkole

- M. Boleslav přešla přes 2. předkolo EL ve 3 ze 4 případů, v roce 2016 vypadla s norským Strömsgodset IF

- M. Boleslav o víkendu porazila v lize Opavu 4:1, Šymkent zdolal Irtyš Pavlodar 1:0

- M. Boleslav vyhrála 4 z uplynulých 6 soutěžních utkání

- M. Boleslav v posledních 9 venkovních zápasech předkol EL 4x vyhrála a 5x prohrála

- Šymkent ještě nikdy nepostoupil do 3. předkola EL

- Šymkent se po 20 kolech kazašské ligy nachází na čtvrtém místě se ztrátou 4 bodů na vedoucí Astanu

- Šymkent z posledních 7 soutěžních duelů prohrál jediný

- Šymkent neprohrál v předkolech EL 3x za sebou a inkasoval jediný gól

- Šymkent doma v předkolech EL neprohrál 4x po sobě, ale 3x remizoval

- v Šymkentu v minulosti působili Češi Pavel Černý a Ondřej Kúdela, který hrál i za M. Boleslav

- největším úspěchem Šymkentu je vítězství v domácím poháru v roce 2011

- záložník Mehanovič (Šymkent) působil v minulosti v M. Boleslavi a v prvním zápase proti bývalému celku vstřelil gól

- vítěze čeká ve 3. předkole lepší z dvojice Alaškert a FCSB, který první zápas venku vyhrál 3:0