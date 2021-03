Mladou Boleslav a Liberec dělí výhra od postupu do semifinále

Čtvrtfinále play off Tipsport extraligy - 3. zápas: Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 22. března 2021 v Hradci Králové. Brankář Hradce Králové Marek Mazanec (uprostřed) dostává gól.

Čtvrtfinále play off Tipsport extraligy - 3. zápas: Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 22. března 2021 v Hradci Králové. Brankář Hradce Králové Marek Mazanec (uprostřed) dostává gól. ČTK/Taneček David

Praha - Hokejistům Mladé Boleslavi a Liberce chybí poslední krok k postupu do semifinále Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy. Bruslařský klub vyhrál ve třetím čtvrtfinálovém duelu v Pardubicích 4:2, liberečtí Bílí Tygři zvítězili v Hradci Králové 3:0 a za stavu 3:0 na zápasy mohou oba týmy dovršit postup už v úterý opět na hřištích soupeřů.

Mladá Boleslav znovu utkání rozhodla v přesilových hrách, ve kterých hosté třikrát skórovali. Dvěma góly se pod výhrou podepsal útočník Jakub Kotala, který se dvakrát trefil i při páteční domácí výhře 5:0. Středočeši útočí na druhou semifinálovou účast v historii po postupu v roce 2016.

Liberci získali už v první třetině dvoubrankový náskok Petr Jelínek a Michal Bulíř, který v úvodu druhé části druhým gólem dovršil výsledek. Gólman Petr Kváča udržel podruhé za sebou čisté konto. Bílí Tygři obhajují stříbro z roku 2019.

Mladé Boleslavi a Liberci by mohl sebrat postup už jen historický počin soupeřů, protože sérii z 0:3 v play off ještě nikdo neotočil. Podařilo se to jen v roce 1998 v baráži o extraligu Opavě proti Znojmu.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápasy:

--------

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. P. Jelínek (Vitásek, Knot), 19. Bulíř (Birner, Gríger), 24. Bulíř. Rozhodčí: Jeřábek, Šindel - Pešek, Malý. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Bez diváků. Stav série: 0:3.

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Camara (J. Kolář, A. Kosticyn), 24. A. Kosticyn (T. Zohorna, Vála) - 3. Jääskeläinen (Claireaux, Cienciala), 19. Kotala (A. Zbořil, D. Šťastný), 30. D. Šťastný (Ševc), 60. Kotala. Rozhodčí: Pešina, Pražák - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 6:5, navíc Camara (Pardubice) 10 min. Využití: 0:3. Bez diváků. Stav série: 0:3.