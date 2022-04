Mladou Boleslav a České Budějovice čeká boj o vzkříšení nadějí na finále

Praha - Boj o naději čeká ve čtvrtek a v pátek hokejisty Mladé Boleslavi a Českých Budějovic v semifinále play off extraligy. Oba celky prohrály úvodní duely v arénách favoritů a prostor k odvrácení vyřazení se pro ně výrazně zúžil. Třinec bude na ledě Bruslařského klubu usilovat již o čtvrtou finálovou účast v řadě. Sparta by si dvěma vítězstvími na jihu Čech zajistila místenku v boji o titul poprvé od roku 2016. V případě alespoň jednoho úspěchu domácích celků by série pokračovaly pátými zápasy v pondělí.

Třinec spoléhá na precizní obranu, která inkasovala v play off jen tři branky v šesti utkáních. Ondřej Kacetl v obou semifinálových zápasech neinkasoval při výhrách 3:0 a 1:0 po nájezdech. "Chytá fantasticky. My mu musíme pomáhat co nejvíce, protože gólů v sérii moc nepadne. V Bolce to bude podobné jako v Třinci," řekl Vladimír Svačina, který rozhodl minule rozstřel. "Jak s Vítkovicemi, tak i teď je to zase urputné. Rozhodují maličkosti," dodal.

Obhájce titulu v letošní vyřazovací části dosud neprohrál. "Očekáváme ještě tuhou bitvu v Boleslavi," podotkl třinecký trenér Václav Varaďa, jenž bude kvůli dodatečnému disciplinárnímu trestu postrádat zkušeného kanonýra Martina Růžičku. Po druhém duelu si Varaďa pochvaloval, že se jeho svěřencům bude po výhře lépe odpočívat. Kouč také naordinoval dobrou taktiku, jak ubránit Miloše Kelemena, který je se sedmi góly nejlepším střelcem play off.

"Co si všímám, tak na nás nasazují nejkvalitnější beky, jaké mají, a je to těžší. Je to na nás a na celém útoku, abychom se s tím vyrovnali. Ale vytváříme si šance a věřím, že to doma prolomíme," řekl Kelemen.

Mladá Boleslav i s loňským play off nepřekonala Kacetla 220 minut. I v základní části proti Třinci dvakrát neskórovala a prohrála všechny čtyři zápasy. Středočeský klub ale ukázal sílu už ve čtvrtfinále, kdy dokázal porazit vítěze základní části Hradec Králové čtyřikrát za sebou a postoupil.

"Od začátku budeme vyvíjet tlak," řekl Kelemen k třetímu zápasu. Předpokládá, že Třinec nebude nic měnit. "Hrají doma i venku stejně už dlouhé roky a vyhrávají s tím tituly. Je na nás, abychom to prorazili. Neskládáme zbraně, jsme pořád na začátku série a může dopadnout jakkoliv. Věříme si na ně. Víme, jakou máme kvalitu, respektujeme tu jejich. Určitě se doma pokusíme vyrovnat na 2:2," dodal Kelemen.

Motor v základní části Spartu doma dvakrát porazil a věří, že uspěje i v play off. "Je to 2:0 pro Spartu, což je fakt. My se teď musíme připravit tak, abychom doma před našimi fanoušky našli cestu k vítězství," podotkl trenér Jaroslav Modrý.

Klíč podle bývalého úspěšného obránce musí najít na překonání brankáře Júliuse Hudáčka, který drží Pražany. "Jejich brankář chytá výborně a stojí nám v cestě. Zatím je rozdílovým hráčem. Musíme najít cestu, jak mu to udělat komplikovanější," podotkl.

Optimistický je i útočník Jiří Ondráček. "Věřím, že dokážeme doma dvakrát vyhrát a do Prahy se vrátíme za stavu 2:2. Fanoušci nás poženou a určitě máme šanci," řekl. Jihočeši podle něj musí zlepšit hlavně důraz a tlak před brankou. "V play off může vše změnit jeden gól. Jak jsem řekl, věřím, že doma vyhrajeme," dodal českobudějovický hráč.

Sparta do semifinále dobře vkročila, ale je teprve v polovině. "Bude to náročné a určitě budou hrát agresivněji než u nás. Budou nám chtít vnutit jejich styl hokeje, fanoušci je poženou. Tohle nás tam určitě čeká a musíme se tomu přizpůsobit. Určitě ale budeme chtít u nich vyhrát minimálně jeden zápas," řekl útočník Michal Řepík.

Podobně se po druhé výhře vyjádřil trenér Josef Jandač. "Musíme se na zápasy nachystat. Pořád víme o velké síle soupeře, protože hrají výborně," řekl kouč Pražanů.

Statistické údaje před zápasy semifinále play off extraligy BK Mladá Boleslav (po základní části 11.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátky: čtvrtek 17:00 (ČT3), pátek 17:00 (O2 TV Sport). Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 0:3, 0:1 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči v sérii: nebodovali - Michal Kovarčík, David Musil, Miloš Roman 2 zápasy/1 bod (1 branka + 0 asistencí). Nejproduktivnější hráči v play off: Miloš Kelemen 12/10 (7+3) - Andrej Nestrašil 6/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Pavel Kousal 54/35 (15+20) - Martin Růžička 52/48 (21+27). Statistiky brankářů v sérii: Gašper Krošelj průměr 1,30 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 96,15 procenta a jednou udržel čisté konto - Ondřej Kacetl 0, 100 a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: Gašper Krošelj 2,00, 93,94 a jednou udržel čisté konto - Ondřej Kacetl 0,47, 97,83 a třikrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Gašper Krošelj 2,45, 90,85 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,53, 90,41 a jednou udržel čisté konto - Ondřej Kacetl 1,64, 93 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,19, 91,04 a pětkrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec útočí na čtvrtou účast ve finále za sebou a v posledních dvou dohraných sezonách (2018/19 a 2020/21) získal titul. Oceláři triumfovali také v roce 2011 a stříbro získali v letech 1998, 2015 a 2018. Kdyby v semifinále vypadli, získají bronz jako v roce 1999. - Mladá Boleslav je v semifinále potřetí v historii. Pokud vypadne, skončí stejně jako v roce 2016 a loni čtvrtá a na historicky první medaili nedosáhne. - Třinec hraje s Mladou Boleslaví ve vyřazovací části potřetí. Ve čtvrtfinále v roce 2015 slavil postup po vítězství 4:1 na utkání a loni uspěl v semifinále po výhře 4:3 na utkání. - Mladá Boleslav po sérii čtyř výher, díky kterým otočila čtvrtfinálovou sérii s vítězem základní části Hradcem Králové na 4:1, dvakrát za sebou prohrála. - Bruslařský klub doma vyhrál tři z posledních čtyř zápasů. - Třinec vyhrál všech šest zápasů v letošním play off a v součtu s koncem základní části trvá jeho vítězná série osm utkání. - Oceláři venku zvítězili čtyřikrát za sebou. - Třinec vyhrál ve vzájemných zápasech sedmkrát za sebou a pětkrát z toho to bylo bez inkasované branky. - Oceláři se musí ve čtvrtek obejít bez útočníka Martina Růžičky, který dostal za zákrok na lotyšského útočníka Marise Bičevskise z pondělního druhého duelu trest na jeden zápas. HC Motor České Budějovice (4.) - HC Sparta Praha (3.). Začátky: čtvrtek 19:00 (O2 TV Sport), pátek 19:00 (ČT sport). Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 1:2, 1:5. Nejproduktivnější hráči v sérii: Milan Gulaš, Lukáš Pech oba 2/1 (1+0) - Filip Chlapík 2/3 (2+1). Nejproduktivnější hráči v play off: Lukáš Pech 7/8 (4+4) - David Tomášek 7/11 (5+6). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Lukáš Pech 56/57 (22+35) - Filip Chlapík 53/70 (31+39) . Statistiky brankářů v sérii: Dominik Hrachovina 3,43 a 88,24, Jan Strmeň 4,59 a 66,67 - Július Hudáček 1,00 a 96,08. Statistiky brankářů v play off: Dominik Hrachovina 2,39 a 91,62, Jan Strmeň 4,00 a 66,67 - Július Hudáček 0,62 a 97,56, Matěj Machovský 2,2 a 92,19. Statistiky brankářů v základní části: Dominik Hrachovina 2,69, 90,79 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,01, 92,69 a jednou udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,27, 92,00 a dvakrát udržel čisté konto, Július Hudáček 1,84, 91,67 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta útočí na první finálovou účast od roku 2016. Celkově byla ve finále devětkrát. V letech 1990, 1993, 2000, 2002, 2006 a 2007 v něm uspěla a v letech 1988, 2001 a 2016 se musela spokojit se stříbrem. - České Budějovice hrají v semifinále pošesté a v letech 1995, 1996, 2006, 2007 i 2008 v něm neuspěly. Pokud vypadne Motor i Mladá Boleslav, získají Jihočeši bronz. Dosud dosáhli v historii na osm medailí - jedno zlato (1951), tři stříbra (1930, 1935 a 1981) a čtyři bronzy (1937, 1953, 1995 a 2008). - Sparta hrála v play off s Českými Budějovicemi dosud čtyřikrát a pokaždé uspěla . V roce 1996 Pražané vyhráli obě utkání o bronz. V letech 1997, 1999 a 2003 zvítězila Sparta vždy ve čtvrtfinále, postupně to bylo po výsledcích 3:2, 3:0 a 4:0 na zápasy. - České Budějovice prohrály tři z posledních čtyř zápasů. - Motor doma vyhrál šestkrát za sebou. - Sparta vyhrála 13 z posledních 14 utkání. - Pražané venku po sérii čtyř výher naposledy neuspěli a prohráli ve čtvrtém čtvrtfinále v Liberci 2:4. - Sparta po sérii tří porážek ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhrála.