Mladoboleslavští hokejisté porazili popáté v řadě Litvínov

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 20. kole extraligy na ledě Litvínova 5:2 a porazili tak Severočechy popáté za sebou. Z toho počtvrté v řadě uspěli na Stadionu Ivana Hlinky. Středočeši o zisku tří bodů rozhodli již v v první třetině, ve které si vypracovali tříbrankový náskok. Litvínov prohrál počtvrté za sebou.

O první gól utkání se postaral v šesté minutě Kousal, jenž přesnou střelou k tyčce zakončil rychlý protiútok. Poté hosté promarnili 92 sekund dlouhou přesilovku pět na tři, dlouho je to však mrzet nemuselo. Ve 12. minutě využil zakrytého výhledu brankáře Honzíka Najman a o 51 sekund později zvyšoval již na 3:0 pro Mladou Boleslav kapitán Vondrka.

Verva za první třetinu vyslala na gólmana soupeře Krošelje jen tři střely, probudila ji až přesilovka na přelomu první a druhé části. Slovinský brankář měl najednou mnohem více práce, svůj tým ale podržel. Před polovinou zápasu měli domácí k dispozici 48 sekund dlouhou výhodu dvojnásobné přesilové hry, ani oni se však proti bránící trojici neprosadili.

Po sérii nevyužitých šancí přišla pro domácí studená sprcha. Vyloučení Ščotky potrestal Zbořil a otočil vývoj duelu opět na stranu hostů. Asistenci si připsal Jeglič, jenž nastoupil za Mladou Boleslav poprvé po svém příchodu ze Zlína. Hlavní postavou dalších minut se stal Honzík, jenž ve zbývajících sedmi minutách druhé třetiny zlikvidoval minimálně pět velkých šancí soupeře.

Ve 45. minutě se podařilo snížit Douderovi a domácí se pokusili duel ještě zdramatizovat. Krošelj si následně připsal několik dobrých zákroků, v 53. minutě jej ale podruhé překonal v přesilovce Mahbod. Šanci na možný obrat ale vzal Litvínovu Jeglič.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Z naší strany to bylo jednoznačně jedno z nejhorších utkání v sezoně. Nenavázali jsme na zlepšený výkon, který jsme předvedli proti Spartě. Začátek nebyl úplně špatný, ale pokud nebudeme plnit úkoly, které si před utkáním dáme, tak nemůžeme být úspěšní. Ztrácíme kotouče na modrých čarách a během chvilky je utkání rozhodnuto. Boleslav vyhrála zaslouženě."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Myslím, že jsme byli po celý zápas lepší. Věděli jsme o problémech Litvínova a věděli jsme, že když se ze začátku dostaneme do vedení, tak to pro ně bude hodně těžké. To se nám i povedlo a zaslouženě jsme vyhráli."

HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 45. L. Doudera (J. Mikúš), 53. Mahbod (J. Petružálek, F. Lukeš) - 6. P. Kousal (Flynn, Najman), 12. Najman (P. Kousal, Fillman), 13. Vondrka (A. Zbořil, Skalický), 33. A. Zbořil (Jeglič, J. Stránský), 58. Jeglič (P. Kousal, J. Stránský). Rozhodčí: Hodek, Úlehla - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 4039.

Litvínov: Honzík - Jánošík, L. Doudera, Baránek, Ščotka, Štich, T. Pavelka - J. Petružálek, M. Hanzl, Jarůšek - Mahbod, V. Hübl, Válek - Myšák, J. Mikúš, F. Lukeš - Jurčík, Helt, Kašpar. Trenéři: Šlégr, Kotrla a Skuhrovec.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman - D. Šťastný, Bičevskis, Klepiš - Vondrka, A. Zbořil, Skalický - J. Stránský, Jeglič, R. Zohorna - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.