Mladoboleslavští chtějí hlavně dobře začít a bavit diváky

Mladá Boleslav - S cílem hrát atraktivní hokej, který naláká diváky do hlediště, vstoupí do nové extraligové sezony hráči Mladé Boleslavi. Středočeši přes léto posílili kádr a věří, že se nebude opakovat loňský rok, kdy se jim v úvodu vůbec nedařilo a v první čtvrtině si připsali devět porážek.

I proto Mladoboleslavští nepřeceňují výsledky v přípravě, v níž dosud vyhráli čtyři z pěti utkání. "Spokojeni budeme, až uvidíme, že se nám na výsledky podařilo navázat po první čtvrtině soutěže," řekl trenér Pavel Patera na tiskové konferenci.

"Chceme, aby fanoušci byli spokojení a chceme jich přilákat více. K tomu potřebujeme hrát dobrý hokej a mít výsledky," podotkl generální manažer Jan Tůma.

Konkrétní cíle zástupci Bruslařského klubu tentokrát nevyhlásili, podle sportovního manažera Radima Vrbaty je ale důležité, aby měli výkony hráčů vzestupnou tendenci.

"Abychom v říjnu hráli lépe než v září a v listopadu lépe než v říjnu. Aby výkonnost stoupala. Když se to bude dařit, tak by se to mělo objevit i v tabulce a budeme tam, kde si všichni přejeme," uvedl bývalý vynikající útočník, který v klubu začal pracovat v průběhu minulé sezony a výrazně se podílel na skládání extraligového týmu.

Do Mladé Boleslavi v létě přišli obránci Martin Ševc, Mitchell Fillman, Marek Hrbas a útočníci David Cienciala, Jan Stránský a Adam Zbořil. "Před začátkem sezony každý říká, že je spokojený a jde do toho s nadšením. My nebudeme výjimka. Všichni ale nemohou hrát v první čtyřce šestce. Tvorba týmu je neustálý proces a reagování na situace, které nastanou. Věřím, že se nám bude dařit, všichni budou zdraví a nebudeme muset hledat cesty, aby se to změnilo," přál si Vrbata.

Už nyní je ale jasné, že Středočeši budou na začátku sezony postrádat Ciencialu, který se zranil na kempu hokejové reprezentace. "Nevypadá to dobře. Když půjde vše podle plánu, bude zpět v polovině října. Začátek určitě nestihne," řekl Patera na adresu útočníka, jenž si poranil kolenní vazy.

Společně s Paterou tým povede Radim Rulík, oproti minulé sezoně v realizačním týmu skončil ze svého rozhodnutí Miloslav Hořava. Není však vyloučeno, že by s Mladou Boleslaví začal opět spolupracovat.

"Mrzí mě, že skončil. On byl jeden z důvodů, proč jsem do toho v lednu šel. Viděl jsem, co kluci s týmem udělali, jaké nastavili prostředí a jakou náročnost. Rozumím ale jeho důvodům a jsme nějakým způsobem dál v kontaktu," řekl Vrbata. "Všichni znáte Miloše, až bude připravený, my se tomu bránit nebudeme," pousmál se.