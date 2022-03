Mladoboleslavský Krošelj cítí životní formu a chce Třinci vrátit loňské vyřazení

Mladá Boleslav - Slovinský brankář Gašper Krošelj je jedním z hlavních strůjců postupu hokejistů Mladé Boleslavi z předkola play off až do semifinále, kde se bude snažit se svými spoluhráči oplatit mistrovskému Třinci loňskou porážku ve stejné fázi. Pětatřicetiletý rodák z Lublaně sní od příchodu do Mladé Boleslavi v roce 2018 o první finálové účasti v kariéře a teď má další pokus svou touhu naplnit.

"Můžu říct, že je to životní forma. Možná byla i předtím nějaký turnaj... Třeba v kvalifikaci na olympijské hry, tam jsem se cítil super, ale v Česku jsem se v play off ještě tak dobře necítil. S tím teď jdu do semifinále," řekl novinářům Krošelj, který pomohl Slovinsku k účasti na olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018.

Bruslařský klub se dostal do play off až z 11. pozice a postupem přes Plzeň (3:2 na zápasy) a vítěze základní části Hradec Králové (4:1) se zapsal do historie jako tým z nejnižší pozice mezi nejlepší čtyřkou. "Jsem rád, že se to povedlo. Dali jsme do toho všechno. Možná nám pomohlo, že jsme nebyli favoriti a hráli jsme bez stresu," prohlásil Krošelj.

V play off si drží v 10 zápasech průměr 2,16 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 93,45 procenta. "Cítím se velmi dobře, zápas od zápasu mi šla nahoru forma i sebevědomí. Chci to udržet i teď na semifinále," konstatoval Krošelj, kterému nijak nevadil nabitý program. "Každý rád hraje zápasy. Já bych nejradši měl co nejvíc utkání a co nejmíň tréninků. Takové tempo mi vyhovuje. Ale bylo super trošku volna a odpočinek, než budeme hrát dál."

Ve čtvrtfinále proti Hradci Králové zaujal především jeho zákrok ve třetím utkání doma, kdy v páté sérii nájezdů vleže na břiše vykopl levým betonem zakončení Aleše Jergla a odvrátil porážku. "Ten škorpion je teď populární. Hodně videí na instagramu a všude na sociálních sítích. Nic jsem nevymýšlel. Měl tam už prázdnou bránu, zkusil jsem zvednout nohu a trefilo mě to," líčil Krošelj, který se snaží i ve zdánlivě beznadějné situaci. "Když už nemůžeš nic udělat, tak zkusíš aspoň něco a chytíš puk. Když se to daří na trénincích, tak se to povede i v zápasech. Nikdy se nesmíš jen dívat, jak to jde do brány."

Loni Mladá Boleslav došla také do semifinále, ale bylo z třetí pozice po základní části a ve čtvrtfinále vyřadila Pardubice 4:0 na zápasy. V této sezoně si Bruslařskému klubu nevydařila především druhá polovina dlouhodobé soutěže, ale v play off hráči opět našli formu.

"Všem narostlo sebevědomí, až po sedmého obránce a mě. I útočníci dávají góly každý zápas. Každý věděl, co má dělat. Oni mi věřili, já jsem věřil obráncům a útočníkům, že dáme nějaké góly, je to klíč k výhře. I když jsme třeba prohrávali 0:2, tak jsme furt věřili, že branky dáme a můžeme to otočit," pochvaloval si Krošelj.

Loni vypadli Středočeši s Třincem v semifinále až v rozhodujícím sedmém zápase po porážce na ledě Slezanů 0:3 a cítili velkou křivdu. První gól dostali 13 minut před koncem v oslabení tří proti pěti a zbylé góly inkasovali až v závěru při power play do prázdné branky.

"Pamatuji si to dobře, bylo to trošku neštěstí, ale je to tak. Prohráli jsme, měli jsme v sedmém zápase dva vyloučené a ve třech jsme dostali rozhodující gól. Je to pořád těžké se s tím vyrovnat po takové prohře v sedmém zápase. Uvidíme letos. Třinec je dobrý tým a my se cítíme super," podotkl Krošelj.

"Víme, že mají dobré střelce a zkušené hráče. Růžička, Nestrašil, kapitán Vrána a tak dále. Známe se dobře. Oni mají podobný tým skoro ty čtyři roky, co tu jsem. Bude to zajímavé. Já mám rád zápasy s dobrými týmy. Je hodně střel, pro brankáře je to zajímavé, takže se těším," dodal.