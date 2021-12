Mladoboleslavsko se od neděle zapojí do systému pražské integrované dopravy

Ilustrační foto - Autobusy, tramvaje, příměstské vlaky i soupravy metra zapojené do Pražské integrované dopravy (PID) by měly mít v budoucnu jednotný šedočervený design, a to jak na území Prahy, tak Středočeského kraje. Návrh grafického studia superlative.works, který uspěl v loňské soutěži, schválili 3. srpna 2020 pražští radní.

Ilustrační foto - Autobusy, tramvaje, příměstské vlaky i soupravy metra zapojené do Pražské integrované dopravy (PID) by měly mít v budoucnu jednotný šedočervený design, a to jak na území Prahy, tak Středočeského kraje. Návrh grafického studia superlative.works, který uspěl v loňské soutěži, schválili 3. srpna 2020 pražští radní. PR/superlative.works

Benátky nad Jizerou (Mladoboleslavsko) - Do systému pražské integrované dopravy (PID) se od neděle zapojí Mladoboleslavsko. Jednodušší spojení na jednu jízdenku budou mít nejen lidé z okolí Mladé Boleslavi, ale i Benátek nad Jizerou, Bělé pod Bezdězem, Mnichova Hradiště, Dolního Bousova či Kněžmostu. Jde o nejrozsáhlejší oblast Středočeského kraje, která se k PID připojuje, řekl na dnešním briefingu na autobusovém nádraží v Benátkách nad Jizerou krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).

"Bylo to nejnáročnější na přípravu, protože se muselo řešit několik tisíc spojů a stovky linek, takže se opravdu jednalo o projekt, který v tomto rozsahu doposud ve středních Čechách nebyl," uvedl Borecký.

Integrace podle něj zahrnuje 111 obcí ve Středočeském kraji, 40 v Libereckém a 19 v Královéhradeckém. Ve středních Čechách podle radního zbývá připojit k PID už jen okolí Vlašimi na Benešovsku, Čáslavi na Kutnohorsku a Březnice na Příbramsku. To by se mělo stát v příštím roce.

Cestující na Mladoboleslavsku od neděle mohou stejně jako v jiných okresech použít na jednu jízdenku všechny druhy dopravy ve Středočeském kraji i v pražské MHD. Dalším přínosem je zavedení expresních spojů mezi Prahou a Mladou Boleslaví a také mezi Prahou a Libereckým a Prahou a Královéhradeckým krajem. S tarifem PID vyjde pro pravidelné pasažéry cestování levněji. Třeba na trase Praha-Mladá Boleslav může úspora podle PID při pravidelném dojíždění dosáhnout až 1000 korun měsíčně.

Zlepšit by se měla návaznost linek. Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID. Lidé tak budou moci využít přestupních jízdenek, časových kuponů i nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Při integraci bude zrušeno 77 linek, zavedeno 38 nových a na 12 fungujících bude upraven provoz.

Borecký poukázal mimo jiné na rychlé autobusové spojení mezi Prahou a Mladou Boleslaví po dálnici D10, které přechází pod objednávku Středočeského kraje. Zajistí ho pět nových linek odjíždějících z autobusového nádraží Černý Most. Cesta do Mladé Boleslavi potrvá zhruba 40 minut. Převážná část rychlých spojů bude pokračovat dál za Mladou Boleslav, a to do Mnichova Hradiště a Liberce, Turnova nebo Jičína. Obyvatelům Prahy a Středočeského kraje se tak otevírá více možností, jak se dostat do horských středisek v Jizerských horách a Krkonoších. Při zpracovávání jízdních řádů bylo také cílem v maximální míře zachovat přímé spoje na směny a ze směn v mladoboleslavské automobilce Škoda Auto.

Naopak provoz bude od neděle zrušen či omezen na desítce středočeských lokálních tratích, mimo jiné do Mochova, Dobříše nebo Rožmitálu pod Třemšínem. Krajská opozice rušení spojů kritizovala, vedení hejtmanství trvá na tom, že jde o nezbytný krok. Poukazuje na stále rostoucí výdaje.

Na rožmitálském nádraží se v sobotu koná rozloučení s pravidelnou dopravou na trati Rožmitál pod Třemšínem-Březnice. "Pravidelná celoroční osobní doprava na této trati, přes mnohé protesty a kompromisní návrhy, po více než 122 letech skončí," uvedl v pozvánce spolek Rakovnicko-Protivínská dráha. Cestující budou mimo jiné dostávat pamětní lepenkové jízdenky. "Je v pořádku, že se takové akce konají, samozřejmě příznivci železnice jsou u nás poměrně početní a já to vnímám jako logický krok z jejich strany," řekl tomu dnes ČTK Borecký.