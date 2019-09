Mládková pro české umění umí bouchnout do stolu, říká Pospíšil

Ilustrační foto - Meda Mládková zahájila 1. února v pražském Muzeu Kampa výstavu Bez začátku, bez konce/Pocta Aleši Veselému. Výstava chce připomenout osobnost a tvorbu významného českého sochaře, který zemřel v prosinci loňského roku. Potrvá do 28. února.

Praha - Českou Peggy Guggenheimovou je podle europoslance Jiřího Pospíšila pro Francouze mecenáška a sběratelka Meda Mládková. Pospíšil, kterému Mládková doživotně svěřila post předsedy správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, o ní říká, že nebyla nikdy diplomatkou, ale živlem. Umí při jednání bouchnout do stolu, ale ne aby dosáhla něčeho pro sebe, ale pro českou kulturu, umění a umělce, řekl v rozhovoru s ČTK. Meda Mládková, která nejcennější díla ze své sbírky darovala Praze, se v neděli dožívá 100 let.

Srovnání s Guggenheimovou (1898 až 1979), slavnou sběratelkou a příbuznou důlního magnáta Solomona R. Guggenheima, po němž se jmenuje muzeum v New Yorku, podle Pospíšila na Mládkovou sedí. Podporovat české umělce navíc dokázala nikoli jen z prostředků svého manžela, ekonoma Jana Mládka, ale i díky penězům, které si sama vydělala. "Nikdy nechtěla nic pro sebe, na prvním místě pro ni vždycky byla česká kultura," říká Pospíšil.

Politik, který začal s Mládkovou spolupracovat až poté, co v Praze fungovalo Muzeum Kampa, které iniciovala, není historikem umění, ale zajímá se o ně dlouhodobě. "Vždycky mě bavilo výtvarné umění, stejně jako Medu zase vždycky ohromně bavila politika," řekl. Mládková se do vlasti z emigrace vrátila až po sedmdesátce, aby do země přenesla svou sbírku moderního a současného středoevropského umění a vytvořila z ní stálou expozici.

Po mnohých peripetiích se Muzeum Kampa otevřelo až v roce 2003, někdejší Sovovy mlýny má muzeum pronajaté na 99 let a nejcennější část sbírky, především práce Františka Kupky, dostala Praha darem. Většina děl ze sbírky pak je nadačním majetkem, je neprodejná a nadace ji doplňuje novými akvizicemi, říká Pospíšil. "Meda Mládková je ta, kdo tuzemskou veřejnost nejvíce obeznámil s Františkem Kupkou, dnes nejslavnějším českým moderním malířem," míní.

Pospíšil je na přání Medy Mládkové doživotním předsedou Nadace Jana a Medy Mládkových. "Pro jistou kontrolu pak je volena a obměňována tříčlenná správní rada. A já časem, stejně jako Meda Mládková, někomu předám svoje veslo jako Cháron," říká.

Muzeum Kampa je soukromou institucí, Pospíšil uvedl, že jen řádově několik procent ročně čerpá z veřejných zdrojů. Třetinu zisku pokryje vstupné díky návštěvnosti, která za několik posledních let vzrostla z 40.000 návštěvníků ročně na současných 100.000 až 150.000 ročně. Kromě stálých expozic pořádá i divácky atraktivní výstavy jako přehlídku tvorby návrháře Manola Blahnika nebo současnou výstavu fotografií Helmuta Newtona.

Další aktuální výstava se jmenuje Meda Ambasadorka umění a představuje sběratelku prostřednictvím fotografických i filmových dokumentů, věcí, jimiž se obklopovala, i uměleckými předměty z její rozsáhlé sbírky. V den 100. narozenin Mládkové se v muzeu uskuteční celodenní program pro veřejnost, který osobnost sběratelky připomene.

Meda Mládková se ho nezúčastní. Před časem si zlomila kyčel, od té doby se nepohybuje, přebývá ve svém bytě na Kampě a je v péči maltézských rytířů, řekl Pospíšil.