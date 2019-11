Mladík souzený za vraždu dívky kvůli ní snědl jed, řekla matka

Plzeň - Osmnáctiletý Daniel Miarko, který u soudu v Plzni čelí obžalobě z vraždy stejně staré bývalé kamarádky, chtěl kvůli jejímu odmítnutí zemřít, řekla dnes soudu mladíkova matka. Loni v listopadu podle ní snědl jed na krysy a odjel do Zdemyslic, kde dívka žila. Šel umřít k řece, kam spolu dřív chodili, uvedla mladíkova matka. Dodala, že ho tam našla a odvezla ho do nemocnice. Po pokusu o sebevraždu se léčil na psychiatrii, užíval antidepresiva a antipsychotika. Nastal u něj ale zlom, začal se projevovat agresivně, řekla dnes žena soudu.

Obžaloba Miarka viní z toho, že letos 27. května dívku kvůli neopětovaným citům zavraždil. Předem se rozhodl a připravil si dva nože. V jejím domě ji pak ubodal. Miarko se ke všemu doznal. Tři ze čtyř bodnutí byla smrtící. Rány byly vedené velkou silou, jedna dokonce přeťala žebro a druhá hrudní kost, řekla dnes u soudu patoložka Helena Kvapilová. Dívka zemřela do pěti až sedmi minut na prudkou masivní ztrátu krve poté, co jí rány zasáhly srdce, srdečnici, plíce, játra a ledviny. Před smrtí zřejmě upadla do bezvědomí, uvedla znalkyně.

Miarkova matka popsala, jak se syn zamiloval do spolužačky. Dívka s ním trávila hodně času. Matka si ale nebyla jistá, zda je to pro syna dobré. Dívka se podle ní nelichotivě vyjádřila o jeho oblečení, zřejmě kvůli jejím dalším poznámkám začal syn cvičit a držet dietu, která hraničila s anorexií, uvedla žena. Mladí lidé se ale bavili, dlouho do noci si psali, jezdili na výlety, spali pod stanem, ale neměli intimní vztah. "Dan se zdál být šťastný," řekla jeho matka. Jenže dívka pak vztah náhle ukončila a Miarko to velmi špatně nesl.

Po pokusu o sebevraždu a pobytu na psychiatrii se hodně změnil. Začal být agresivní - vyčítal matce, že ho nenechala zemřít, řekl že nemá rodiče rád a je s nimi jen kvůli penězům. "Lékařka mi řekla, že jeho problémy sahají dále, než si myslíme," uvedla matka. Synův stav ji vedl k tomu, že v dubnu změnil školu. Aby se dál netrápil, chtěla, aby se odstřihl od staré školy a bývalých spolužáků. Pokračovala léčba jeho duševních problémů.

V kritický den Miarko nechtěl jít do školy. Matce říkal, že ho bolí hlava a má depresi, ona ho ale do školy poslala. Podle obžaloby se pak ve škole omluvil a odjel do Zdemyslic. "Dan mi pak napsal: 'Tak jsem ji zabil'. Omlouval se mi. Já jsem si prostě myslela, že je to zase výplod jeho fantazie. Myslela jsem si, že chce spáchat sebevraždu a začala jsem pátrat, kde je," popsala žena. Našla ho za Zdemyslicemi. "Když nastoupil do auta, bylo mi jasné, že se skutečně něco stalo. On se třásl a nijak zvlášť nekomunikoval," uvedla. Jeli k dívčině domu, kde už byla sanitka. Matka tam předala syna policii a řekla, že to udělal on.

U soudu vypovídal i Miarkův kamarád, kterému se tři dny před vraždou svěřil, že dívku zabije. Mladík ale řekl, že tomu nepřikládal příliš význam. Uvedl, že pozdě v noci byli oba silně opilí. Později mu pak Miarko napsal, že je Tereza mrtvá. Policie nyní tohoto svědka stíhá kvůli tomu, že trestný čin neoznámil.