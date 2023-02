Mladík se řítil před policejní hlídkou rychlostí až 200 km/h, vypadl z auta

Olomouc - Až dvousetkilometrovou rychlostí prchal před policejní hlídkou devatenáctiletý muž, kterého se snažili zastavit policisté v Zábřehu na Šumpersku. Mladík, který neměl řidičský průkaz, na jejich výzvu nereagoval a přes obchvat obce Rájec se řítil riskantní jízdou na Mohelnici. U obce Libivá však nezvládl zatáčku a havaroval. Při nehodě se vůz několikrát převrátil přes střechu, řidič vypadl z vozidla a zůstal ležet bezvládně na zemi. Zraněného muže převezli záchranáři do Fakultní nemocnice v Olomouci. Případ se stal v sobotu, ČTK o tom dnes informovala mluvčí policie Miluše Zajícová.

Mladík podle policistů vzal ráno z bytu kamarádky v Zábřehu, u které byl na návštěvě, klíče od vozidla Škoda Octavia, sedl do auta a vyjel do města. O pár minut později ho chtěla na ulici Olomoucká zastavit policejní hlídka, na jejich výstražná světla však nereagoval a začal velkou rychlostí ujíždět přes obchvat obce Rájec směrem na Mohelnici. "Při jízdě se nedržel při pravém okraji, přejížděl do protisměru a dosahoval při jízdě rychlosti až 200 kilometrů v hodině," uvedla policejní mluvčí.

Riskantní jízda se mu stala osudnou v zatáčce u křižovatky Libivá - Květín, kde jízdu nezvládl a při rychlosti zhruba 140 kilometrů v hodině vyjel vlevo mimo komunikaci na pole, kde se s vozidlem několikrát převrátil přes střechu. "Mladík nebyl při jízdě připoután a během nehody vypadl z vozidla a zůstal bezvládně ležet na poli několik metrů od místa, kam dopadlo auto. Hlídka řidiči ihned poskytla první pomoc a přivolala záchrannou službu," doplnila mluvčí.

Zraněný mladík skončil ve Fakultní nemocnici Olomouc. Zda byl pod vlivem alkoholu či návykových látek, nebylo možné na místě zjistit, proto byl nařízen odběr, dodala mluvčí. Škoda byla vyčíslena na 110.000 korun. Událost policisté vyšetřují jako nehodu a také pro trestný čin neoprávněného užívání cizí věci s dvouletou trestní sazbou odnětí svobody.